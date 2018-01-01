Doğalgaz Konusunda Türkiye Merkez Konumuna Gelecek!

Türkiye'nin önümüzdeki yıl itibariyle doğalgaz konusunda çok önemli bir merkez halinde bulunacağına dikkat çekiliyor. Söz konusu çerçevede Avrupa'ya gaz akışı sağlayacak olan TANAP projesinin 2018 senesi içerisinde, Türk Akımı projesinin ise 2020 senesine kadar tamamlanacağı ifade ediliyor. Enerji alanında ülkenin güvenlik sağlayıcı özelliğiyle, bugün ülke genelinde toplam sekiz boru hattıyla birlikte uluslararası işbirliği sağladığı belirtilirken, tüm bunların yanında TANAP'ın da 2018 senesinde devrede olacağı dile getiriliyor.

Yeni dönem baz alındığında bu durumun süreceği söylenirken, ülkenin gaz piyasasının yanı sıra LNG altyapısını güçlendirmek adına oldukça önemli adımlara imza attığına da dikkat çekiliyor. Türkiye'nin 2023 senesindeki hedeflerine ulaşması kapsamında, gaz depolama kapasitesini 11 milyar metreküpe ulaştırması beklenirken, sisteme günlük olarak gaz basma kapasitesinin ise 400 milyon metreküpe çıkacağı belirtiliyor. Bahsi geçen alanlarda ülkenin enerji alanında uluslararası piyasalara gaz arzını gerçekleştirdiği projelerde ise mevcut durum şu şekilde;

TANAP Projesi 2018'de Sonlanacak

Azerbaycan'ın Şahdeniz sahasından 2011 senesinde çalışmaları başlatılan TANAP üstünden 2018 senesinde senelik bazda 6 milyar metreküp gaz girişine başlanacak. BOTAŞ'ın bahsi geçen projeye yüzde 30'luk oranda bir ortaklığı bulunurken, proje genelinde yüzde 58 oranında SOCAR'ın, yüzde 12 oranında ise BP'nin ortaklığı olduğu belirtiliyor.

ITB Projesi

ITB Projesi'yle ise Türkiye ile Bulgaristan doğalgaz sistemlerinin çift yönlü olarak akışına imkan sağlanacak bağlantının kurulması hedefleniyor. Bu çerçevede projenin Güney Gaz Koridoru projeleri arasında bulunduğu ifade edilirken, AB INOGATE programı doğrultusunda Güney Avrupa Gaz Ringi üstünden 2007 senesinden beri Türkiye'den Yunanistan'a gaz akışı sağlandığı vurgulanıyor.

Doğu Akdeniz Çalışmaları Sürüyor

Doğu Akdeniz gazı adına çalışmaların devam ettiğini ifade eden uzmanlar, 10'uncu boru hattının ise bölge enerji arz güvenliğinin sorumluluğunu alan Türkiye'nin, özellikle Batı ve küresel çapta, piyasaların güvenliği bazında önemli olacağına dikkatleri çekiyor. Enerji sektörü içerisinde trendlerin değişim gösterdiğini belirten uzmanlar, ülkenin son 15 senelik yoğun yatırım ajandasıyla bölge geneline en çok katkıyı sağladığını dile getiriyor.