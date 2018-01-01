Kurutmalık Sebzeler Esnafın Yüzünü Güldürüyor
Advert Advert Advert


Kurutmalık Sebzeler Esnafın Yüzünü Güldürüyor


Kurutmalık Sebzeler Esnafın Yüzünü Güldürüyor
Kurutmalık Sebzeler Esnafın Yüzünü Güldürüyor Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-01 Saat: 16:40:12
Anasayfa Eko Gündem Kurutmalık Sebzeler Esnafın Yüzünü Güldürüyor

Şanlıurfa'da satışı yapılan kurutmalık sebzeler, gelen taleplerle esnafın yüzünü güldürüyor.

Şanlıurfa'nın tarihi çarşılar bölgesinde renk renk görünümüyle, bölgeye canlılık katan kurutmalık ürünlerin yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor. Kış aylarında vazgeçilmez yemek ürünü arasında bulunan kurutmalık sebzelere olan talepler sebebiyle esnaflarda durumdan bir hayli memnun. 

Kurutmalık sebzelerin satışını gerçekleştiren esnaflar, işlerin oldukça iyi durumda olduğunu belirterek, kurutmalık sebze fiyatlarının 4 senedir değişim göstermediğini ifade ediyor. Esnaflar 50 parça şeklinde, halka biçimde satışı gerçekleşen patlıcanların ve biber bağının 7.5 TL'den alıcı bulduğuna değinerek, kabak, acur ve bamya gibi ürünlerin ise 10 TL'den satıldığını dile getiriyor.

Ürünler Tüm Türkiye'ye Gönderiliyor

Konu hakkında açıklamalarda bulunan esnaf Sedat Kılıç, ortalama 20 senedir bahsi geçen ürünlerin satışını gerçekleştirdiğine değinerek, satışların esnafın yüzünü güldürdüğünden bahsetti. Sezonun yaklaşık olarak  üç ay önce başladığını dile getiren Kılıç, ürünlerin sadece Şanlıurfa'ya satılmadığını, aynı zamanda tüm Türkiye geneline gönderildiğini belirtti. 

Halkın kurutmalık ürün kültüründen vazgeçmediğine değinen Kılıç, dört senedir fiyatlarda herhangi bir değişikliğin olmadığını ifade etti. Talepleri karşılamak için uğraş verdiklerinden bahseden Kılıç, patlıcanların her bir bağında 50 parça yer aldığını, fiyatının ise 7.5 TL'den alıcılara ulaştığını dile getirdi. Biberin de patlıcanla aynı fiyat üzerinden satışının gerçekleştiğini vurgulayan Kılıç, acurun, domatesin, biberin, kabağın, kısacası tüm çeşitlerin ambalajlı bir biçimde hediyelik paketlerle ülkenin dört bir yanına gönderildiğini işaret etti. 

İlaçlı Sera Malı Değil

Açıklamalarda bulunan diğer esnaflardan biri olan Müslüm Demirkol ise, almayanların pişman olduğunu, kurutmalık sebzelerin tadını alan kişilerin herkese tavsiyelerde bulunduğunu savundu. Satışların her sene iki kat artış gösterdiğini söyleyen Demirkol, ürünlerin organik olduğunu ve kesinlikle ilaçlı sera malı olmadığını vurguladı. 

Şanlıurfa Kurutulmuş Sebzeler Çarşılar Bölgesi
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları – 01.01.2018
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları – 01.01.2018
Borsada En Çok Kazanan, En Çok Kaybeden Hisseler!
Borsada En Çok Kazanan, En Çok Kaybeden Hisseler!