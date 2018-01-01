Kurutmalık Sebzeler Esnafın Yüzünü Güldürüyor

Şanlıurfa'nın tarihi çarşılar bölgesinde renk renk görünümüyle, bölgeye canlılık katan kurutmalık ürünlerin yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor. Kış aylarında vazgeçilmez yemek ürünü arasında bulunan kurutmalık sebzelere olan talepler sebebiyle esnaflarda durumdan bir hayli memnun.

Kurutmalık sebzelerin satışını gerçekleştiren esnaflar, işlerin oldukça iyi durumda olduğunu belirterek, kurutmalık sebze fiyatlarının 4 senedir değişim göstermediğini ifade ediyor. Esnaflar 50 parça şeklinde, halka biçimde satışı gerçekleşen patlıcanların ve biber bağının 7.5 TL'den alıcı bulduğuna değinerek, kabak, acur ve bamya gibi ürünlerin ise 10 TL'den satıldığını dile getiriyor.

Ürünler Tüm Türkiye'ye Gönderiliyor

Konu hakkında açıklamalarda bulunan esnaf Sedat Kılıç, ortalama 20 senedir bahsi geçen ürünlerin satışını gerçekleştirdiğine değinerek, satışların esnafın yüzünü güldürdüğünden bahsetti. Sezonun yaklaşık olarak üç ay önce başladığını dile getiren Kılıç, ürünlerin sadece Şanlıurfa'ya satılmadığını, aynı zamanda tüm Türkiye geneline gönderildiğini belirtti.

Halkın kurutmalık ürün kültüründen vazgeçmediğine değinen Kılıç, dört senedir fiyatlarda herhangi bir değişikliğin olmadığını ifade etti. Talepleri karşılamak için uğraş verdiklerinden bahseden Kılıç, patlıcanların her bir bağında 50 parça yer aldığını, fiyatının ise 7.5 TL'den alıcılara ulaştığını dile getirdi. Biberin de patlıcanla aynı fiyat üzerinden satışının gerçekleştiğini vurgulayan Kılıç, acurun, domatesin, biberin, kabağın, kısacası tüm çeşitlerin ambalajlı bir biçimde hediyelik paketlerle ülkenin dört bir yanına gönderildiğini işaret etti.

İlaçlı Sera Malı Değil

Açıklamalarda bulunan diğer esnaflardan biri olan Müslüm Demirkol ise, almayanların pişman olduğunu, kurutmalık sebzelerin tadını alan kişilerin herkese tavsiyelerde bulunduğunu savundu. Satışların her sene iki kat artış gösterdiğini söyleyen Demirkol, ürünlerin organik olduğunu ve kesinlikle ilaçlı sera malı olmadığını vurguladı.