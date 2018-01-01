Sınava Girecek Taşeronlar Dikkat! Sınav Detayları Belli Oldu
Advert Advert Advert


Sınava Girecek Taşeronlar Dikkat! Sınav Detayları Belli Oldu


Sınava Girecek Taşeronlar Dikkat! Sınav Detayları Belli Oldu
Sınava Girecek Taşeronlar Dikkat! Sınav Detayları Belli Oldu Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-01 Saat: 17:05:19
Anasayfa Eko Gündem Sınava Girecek Taşeronlar Dikkat! Sınav Detayları Belli Oldu

Taşeronların kadroya geçişi için yapılacak sınav hakkında detaylar belli oldu.

Taşeron işçilerin kadroya alınması adına gerçekleştirilecek sınavın detayları belirlendi. Bu doğrultuda 3 Mart 2018 ve 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeronların sınava gireceği ifade edildi. Sınav kuruluna gerçekleştirecek itirazlarınsa, 23 Mart 2018 ve 26 Mart 2018 tarihinde alınacağı bildirildi. Yapılacak sınavda başarıya ulaşan taşeronlar, 2 Nisan 2018 tarihinde kadroya alınacak.

Sınava ilişkin, sınav yeri, sınav günü ve sınav saati gibi bilgilerin ilgili resmi kurumun web sitesi üstünden ilan edileceği ifade edilirken, gerçekleştirilen ilanın tebliğ hükmüne geçeceği ve ilgililere ayrıca tebliğat yapılmayacağı belirtildi.

Başarılı Olabilmek İçin En Az 50 Puan Alınması Gerekiyor

Sınav sorularının çalışanların uğraş verdiği konular üstünden seçileceği bildirilirken, yazılı sınavın ise, sınav kurulunca yüz puan üstünden değerlendirmeye alınacağı ifade edildi. Girilecek sınavda başarılı olabilmek için minimum 50 puan alınmasının gerekli olduğuna vurgu yapılırken, sözlü ve/veya uygulamalı gerçekleştirilecek sınavda ise sınava girenler başarılı veya başarısız şekilde tutanağa geçirilecek. 

Gerçekleştirilecek sınavın yazılı sınav ve sözlü sınav biçiminde yapılması durumunda, sınava girecek adayların kadroya alınabilinmesi için yazılı sınavda minimum 50 puan sahibi olmaları ve sözlü sınavda ise başarılı olmaları koşulu olduğu bildirildi. 

Sınavda Başarısız Olan Adaylara İtiraz Hakkı

Öte yandan sınavda başarı gösteremeyen adaylar, ilan tarihi itibariyle belirtilen süreç içinde gerekçesini de belirtmek kaydıyla yazılı bir şekilde itiraz hakkına sahip olacaklar. Sınavlarda sorulması planlanan sorular, işçilerin uğraş verdiği görevlerle alakalı olan konularda ve yürütmekle sorumlu bulundukları görevlerdeki yetkinliklerini ölçmeye ilişkin olacak. Ayrıca sınav soruları adayların eğitim seviyelerine uygun bir biçimde sınav kurulunca hazırlanacak.

Taşeron işçi kadro taşeron işçilere sınav Sınav Kurulu
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları – 01.01.2018
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları – 01.01.2018
Borsada En Çok Kazanan, En Çok Kaybeden Hisseler!
Borsada En Çok Kazanan, En Çok Kaybeden Hisseler!