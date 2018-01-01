Sınava Girecek Taşeronlar Dikkat! Sınav Detayları Belli Oldu

Taşeron işçilerin kadroya alınması adına gerçekleştirilecek sınavın detayları belirlendi. Bu doğrultuda 3 Mart 2018 ve 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeronların sınava gireceği ifade edildi. Sınav kuruluna gerçekleştirecek itirazlarınsa, 23 Mart 2018 ve 26 Mart 2018 tarihinde alınacağı bildirildi. Yapılacak sınavda başarıya ulaşan taşeronlar, 2 Nisan 2018 tarihinde kadroya alınacak.

Sınava ilişkin, sınav yeri, sınav günü ve sınav saati gibi bilgilerin ilgili resmi kurumun web sitesi üstünden ilan edileceği ifade edilirken, gerçekleştirilen ilanın tebliğ hükmüne geçeceği ve ilgililere ayrıca tebliğat yapılmayacağı belirtildi.

Başarılı Olabilmek İçin En Az 50 Puan Alınması Gerekiyor

Sınav sorularının çalışanların uğraş verdiği konular üstünden seçileceği bildirilirken, yazılı sınavın ise, sınav kurulunca yüz puan üstünden değerlendirmeye alınacağı ifade edildi. Girilecek sınavda başarılı olabilmek için minimum 50 puan alınmasının gerekli olduğuna vurgu yapılırken, sözlü ve/veya uygulamalı gerçekleştirilecek sınavda ise sınava girenler başarılı veya başarısız şekilde tutanağa geçirilecek.

Gerçekleştirilecek sınavın yazılı sınav ve sözlü sınav biçiminde yapılması durumunda, sınava girecek adayların kadroya alınabilinmesi için yazılı sınavda minimum 50 puan sahibi olmaları ve sözlü sınavda ise başarılı olmaları koşulu olduğu bildirildi.

Sınavda Başarısız Olan Adaylara İtiraz Hakkı

Öte yandan sınavda başarı gösteremeyen adaylar, ilan tarihi itibariyle belirtilen süreç içinde gerekçesini de belirtmek kaydıyla yazılı bir şekilde itiraz hakkına sahip olacaklar. Sınavlarda sorulması planlanan sorular, işçilerin uğraş verdiği görevlerle alakalı olan konularda ve yürütmekle sorumlu bulundukları görevlerdeki yetkinliklerini ölçmeye ilişkin olacak. Ayrıca sınav soruları adayların eğitim seviyelerine uygun bir biçimde sınav kurulunca hazırlanacak.