Kredi Garanti Fonu Kefaletindeki Krediler İçin Düzenleme!
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Kredi Garanti Fonu Kefaletindeki Krediler İçin Düzenleme!


Kredi Garanti Fonu Kefaletindeki Krediler İçin Düzenleme!
Kredi Garanti Fonu Kefaletindeki Krediler İçin Düzenleme! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-01 Saat: 17:31:23
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Kredi Garanti Fonu kefaletlerindeki krediler için düzenleme gerçekleştirildi.

KGF tarafından kefalet verilmiş kredilerin tekrardan vadelendirilmesi ya da yapılandırılması ve bundan dolayı azami vade sürelerinin aşılması halinde bahsi geçen sürelere en çok 36 aylık ilave yapılabileceği belirtildi.

Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya sokuldu.

Bu doğrultuda Kredi Garanti Fonu kefaletinden faydalanabilmek adına KOBİ vasfına sahip olan işletmeler ve KOBİ kapsamına giren esnaflar ile sanatkarlar, serbest meslek erbabları, tarımsal işletmeler ve çiftçiler ile KOBİ niteliği haricinde bulunan diğer işletmelerin kredilerinin, krediye başvuru aşmasında donuk alacak olarak bölümlendirilmemiş olması ve izlenen alacaklar durumunda olmaması gerekeceği ifade edildi.

Vade süreleri ise minimum olarak 6 ay ve maksimum olarak 5 sene olan işletme kredilerinde anapara ödemesiz dönemin en çok bir sene olacağı belirtildi. minimum vadesi 6 ay olan ve maksimum vadesi ise 10 sene olan yatırım kredilerindeyse söz konusu dönemin en çok 3 sene şeklinde uygulanacağı ifade edildi. 

Ödemesiz döneme yönelik faizlerin en çok bir senelik dönemin sonunda tahakkuk ve tahsil edileceği belirtilirken, gereksinim durumunda ise ödemesiz döneme bir aylık ilave gerçekleştirebilinecek. 

Hazine Müsteşarlığı ise, öncesinde kefalet verilen tutarların dışında, kefalet verilen azami kredi vadesiyle, anapara ödemesiz dönemini, kefalet oranını, yararlanıcı türleri için kefalet limitleri ile komisyon tutar ya da oranını değiştirip belirleyebilecek. 

Limit Altına Düşerse Destek Hesabından Aktarım

Hazine Müsteşarlığı, işletme hesabındaki miktarın 25 milyon TL limitin altında kalması halinde işletme hesabına, hesap tutarı 250 milyon TL'yi aşmayacak biçimde destek hesabı aracılığıyla aktarım gerçekleştirebilecek.

Kredi Garanti Fonu, destek hesabına aktarımı gerçekleştirilen tutarın tümünü en geç takip eden iş günü içerisinde işletme hesabına aktaracak. Müsteşarlık ve Kredi Garanti Fonu arasında imzalanan protokoller çerçevesinde, Kredi Garanti Fonu'nca verilmiş kefaletler ise aynı şartlarda sürecek.

KGF Kredi Garanti Fonu Resmi Gazete Hazine Müsteşarlığı Düzenleme Yönetmelik
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