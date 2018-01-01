Konfeksiyon Atölyesi Kurarak Başladılar! 150 Milyon Dolar İhracata Ulaştılar

Tekstil ve konfeksiyon sektörü içerisinde 150 milyon dolar civarında ihracat rakamını bulan Sun Holding, dünya genelindeki çeşitli coğrafyalarda faaliyete geçirdiği yeni tesislerle birlikte global çapta adını duyurmayı amaçlıyor.

İzmir'de iki kardeş tarafından 1987 senesinde kurulan konfeksiyon atölyesi, 30'uncu senesini geride bıraktı. Sun Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk açıklamalarda bulunarak, konfeksiyon sektöründe örgü, boyahane ve kumaş üretimi şeklindeki alanlara da yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Avrupa'da 4 Tasarım Ofisi Var

Konfeksiyon sektöründe Almanya, İngiltere ve İspanya gibi ülkelere çok sayıda ihracat gerçekleştirdiklerinden bahseden Ünlütürk, Avrupa'da dört tasarım ofisinin açılışını yaptıklarını belirtti. Bahsi geçen ofislerde 40'ı yabancı olmak üzere toplam 50 tasarımcının hizmet verdiğini aktaran Ünlütürk, geliştirilen koleksiyonlar kapsamında pazarın hakimi olabilme yönünde yeteneklerinin artış gösterdiğini dile getirdi.

Sun Tekstil bünyesinde kurulan Ar-Ge merkezinde ise otomotiv sektörü ve savunma sektörüne ilişkin tekstil ürünlerinin geliştirildiğinden bahseden Ünlütürk, ağır şartlarda hizmet veren çalışanlara ilişkin koruyucu giysilerin ihracatını gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bin 500 Kişilik İstihdam

Grup genelinde ortalama bin 500 çalışanın var olduğunu belirten Ünlütürk, söz konusu çalışanların 250'sinin üniversiteden mezun olduğunu da dile getirdi. Eğitim seviyesini yükseltebilmek adına çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Ünlütürk, sektör genelindeki ihracat performansının memniyet verici bir konumda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Uzakdoğu pazarları adına yeni yatırımları faaliyete geçireceklerini vurgulayan Ünlütürk, grubun hedefinin global çapta bir şirket haline gelmek olduğunu belirtti. 2018 senesinin ilk ayları içerisinde inşaatlara başlanacağını söyleyen Ünlütürk, toplam 20 milyon dolar değerinde yatırım gerçekleşeceğini dile getirdi.