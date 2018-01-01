Konaklama Sektöründe Turizmciler Fiyatlardan Dolayı Dert Yanıyor

Konaklama sektöründe, turist sayısında yaşanan artışla birlikte senenin 11 aylık döneminde doluluklarda artış görüldü. Yaşanan bu artışları ise gelirlerde oluşan artışlar takip etti. Turizmciler bu artışların kurdan kaynaklandığını ifade ederek, fiyatların henüz beklenilen seviyede olmadığını vurguladı.

TÜROB ile STR'nin işbirliği içerisinde hazırlamış olduğu rapor kapsamında Türkiye'deki 11 aylık doluluk oranı geçtiğimiz sene yüzde 51.1 oranındayken, 2017'de ise yüzde 60.3 seviyesine yükseldi. Araştırmaya katılan otellerin doluluk ortalamasını gösteren rapor doğrultusunda, 11 aylık bazda günlük olarak satışa çıkartılan odanın tutarı geçtiğimi sene 77.7 euro seviyesindeyken, 2017 senesinde 67.6'ya kadar düştü. Oda başına elde edilen getiri ise 39.7 euro seviyesinden, 40.8 euro seviyesine ulaştı.

Kasım Ayında Otel Doluluk Oranları Bir Önceki Yıla Oranla Arttı

2017 senesinin kasım ayı baz alındığında otellerin doluluk oranları, 2016 senesine kıyasla yüzde 13.4 artış göstererek, yüzde 62.7 seviyesine çıktı. Kasım ayı içerisinde ortalama olarak günlük satışı yapılan odanın tutarı 62.9 euro seviyesinden 56.7 euro seviyesine düşerken, toplam oda sayısı üstünden oda başına elde edilen gelirler ise hafif bir artış göstererek 34.8 euro seviyesinden, 35.5 euro seviyesine yükseldi.

İstanbul'da 2016 senesinde kasım ayı içerisinde görülen doluluk oranı yüzde 55.8 iken, 2017 senesinin aynı döneminde bu oran yüzde 18.3 artış yaşadı. Yine söz konusu dönem içerisinde ortalama olarak günlük satışı yapılan odanın fiyatı ise 2016 senesinin aynı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 9 oranında düşüş yaşayarak 69.5 euro seviyesine geriledi.

Kurda Yaşanan Artış Dikkate Alınmalı

Açıklanan veriler hakkında değerlendirmeler gerçekleştiren Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır ise, sektör içerisinde görülen gelir kaybının dikkatleri çekmeyi sürdürdüğünü ifade etti. Döviz kurunda son bir senelik dönem baz alındığında yaşanan artışın göz önünde bulundurulması gerektiğini savunan Bayındır, kur yükselmesinin Türk Lirası bazlı gelir artışına yol açtığı görülse dahi, enflasyona bağlı şekildeki giderlerde de artış yarattığının göz ardı edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.