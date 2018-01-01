Turizm’in 2018 Hedefi 2014 Yılını Yakalamak!

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık 2018 yılındaki beklentilerine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin bugüne kadar turizm sektöründe en iyi olduğu yılın 2014 yılı olduğunu dile getiren Başkan, 2018 yılının hedefinin 2014 yılındaki rakamlara ulaşması olduğunu belirtti. 2018 yılının en iyi hamlesinin kayıpları geri kazanmak olduğunu belirtti.

Başkan Osman Ayık, 2018 yılında 35 milyar dolar civarında turizm geliri ve tam 40 milyon civarında da yabancı turist beklentilerinin olduğunu dile getirdi. Turizm sektöründe 2 yıl peş peşe sıkıntılı zamanların yaşandığını söyleyen Başkan, 2017 yılının bu iki yılın ardından iyi bir kapanma yaşattığını belirtti.

2014 Yılı Zirveydi!

Turizm sektörünün 2017 yılında, önceki iki yıla göre yükselişe geçtiğinden bahseden Osman Ayık, 2017 rakamlarının istedikleri seviyeye ulaşmasa dahi en azından pozitif bir ivme yarattığını, bunun da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bu yılki hedeflerinden de bahseden Ayık, 2018 yılı hedeflerinin turizmde zirveyi gördüğümüz 2014 yılının rakamlarına ulaşması yönünde olduğundan bahsetti. Turizmde büyük bir atak yaşadığımız 2014 yılında Türkiye’ye tam 40 milyon turist gelmişti, bunun yanında ise 35milyar dolar civarında gelir elde edilmişti. Türkiye turizm alanında şimdiye kadar en iyi performansını 2014 yılında sergilemişti. Sonrasında ise iki yıl oldukça durağan bir dönem geçirilmişti. 2017’de bu durağanlık azaldı ve Türkiye turizmde tekrar kendinden söz ettirmeye başladı. Bu iki yıllık kaybı telafi etmek istediklerinden bahseden Ayık, 2018 yılında Rusya’dan ciddi bir ziyaret beklediklerini söyledi. Ayık bu yıl ziyaretçi sayısında artışı sağlayarak, gelirin de artmasını hedeflediklerini söyledi.