Suudi Arabistan Vergi Cenneti Olmaktan Çıktı!
Advert Advert Advert


Suudi Arabistan Vergi Cenneti Olmaktan Çıktı!


Suudi Arabistan Vergi Cenneti Olmaktan Çıktı!
Suudi Arabistan Vergi Cenneti Olmaktan Çıktı! Seda Polat - Tarih: 2018-01-01 Saat: 19:03:53
Anasayfa Eko Gündem Suudi Arabistan Vergi Cenneti Olmaktan Çıktı!

Vergi uygulanmayan ülkelerden olan Suudi Arabistan, gelirlerinin azaldığını belirterek bazı alanlarda vergi uygulamaya başladı. Vergi alınmamasından dolayı vergi cenneti olarak adlandırılan Suudi Arabistan artık eğitim, ulaşım, sağlık, bankacılık işlemleri ve konaklama gibi bir çok alanda %5 KDV uygulamaya başladı.

Vergi uygulanmayan ülkelerden olan Suudi Arabistan, gelirlerinin azaldığını belirterek bazı alanlarda vergi uygulamaya başladı. Vergi alınmamasından dolayı vergi cenneti olarak adlandırılan Suudi Arabistan artık eğitim, ulaşım, sağlık, bankacılık işlemleri ve konaklama gibi bir çok alanda %5 KDV uygulamaya başladı.

Yılbaşı yani 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren KDV uygulamasının başlatıldığı Suudi Arabistan’da, konu ile ilgili açıklama Gelir ve Zekat Kurumu’ndan geldi. Gelen yazılı açıklamaya göre bugünden itibaren Suudi Arabistan’da emlak, eğitim, sağlık, bankacılık işlemleri, akaryakıt, ulaşım, su, sigorta işlemleri, elektrik ve iletişim gibi pek çok alanda KDV uygulanacağı söylendi.

Bir Yıldır Çalışmaları Sürüyordu!

KDV’nin sayılan tüm hizmetler için oranı %5 olarak bildirildi. Ayrıca bu KDV’nin devlet tarafından verilen sağlık hizmetleri ve ihracat gibi sınırlı olan bazı alanlarda uygulanmayacağının altı çizildi. Tüm bunların yanında Gelir ve Zekat Kurumu ile Ticaret ve Yatırım Bakanlığı’nın da bu bahsedilen KDV uygulaması sayesinde piyasayı periyodik olarak kontrol edeceğine ve en önemlisi vergi konusunda yasa dışı uygulamalara izin vermeyeceği yönünde belirtilere yer verildi.

Bu söz konusu KDV uygulaması yaklaşık bir yıldır hazırlığı yapılan bir uygulamaydı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından da uygulama hayata geçirildi. Bu uygulamanın yapılması için tam 90 bin işletmenin vergilendirme konusunda altyapı çalışmaları yapıldı.

Gelirlerinin azaldığını söyleyen Arap ülkesi, bu azalmanın finanse edilmesi için KDV uygulayacağını belirtmişti. Bir yıl süren çalışmanın ardından KDV birçok alanda uygulanmaya başlandı. Bugünden itibaren uygulamaya konulan KDV ile artık Suudi Arabistan’da vergi alan ülkeler arasına girdi. 

suudi arabistan kdv alan ülkeler kdv
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları – 01.01.2018
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları – 01.01.2018
Borsada En Çok Kazanan, En Çok Kaybeden Hisseler!
Borsada En Çok Kazanan, En Çok Kaybeden Hisseler!