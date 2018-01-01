Suudi Arabistan Vergi Cenneti Olmaktan Çıktı!

Vergi uygulanmayan ülkelerden olan Suudi Arabistan, gelirlerinin azaldığını belirterek bazı alanlarda vergi uygulamaya başladı. Vergi alınmamasından dolayı vergi cenneti olarak adlandırılan Suudi Arabistan artık eğitim, ulaşım, sağlık, bankacılık işlemleri ve konaklama gibi bir çok alanda %5 KDV uygulamaya başladı.

Yılbaşı yani 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren KDV uygulamasının başlatıldığı Suudi Arabistan’da, konu ile ilgili açıklama Gelir ve Zekat Kurumu’ndan geldi. Gelen yazılı açıklamaya göre bugünden itibaren Suudi Arabistan’da emlak, eğitim, sağlık, bankacılık işlemleri, akaryakıt, ulaşım, su, sigorta işlemleri, elektrik ve iletişim gibi pek çok alanda KDV uygulanacağı söylendi.

Bir Yıldır Çalışmaları Sürüyordu!

KDV’nin sayılan tüm hizmetler için oranı %5 olarak bildirildi. Ayrıca bu KDV’nin devlet tarafından verilen sağlık hizmetleri ve ihracat gibi sınırlı olan bazı alanlarda uygulanmayacağının altı çizildi. Tüm bunların yanında Gelir ve Zekat Kurumu ile Ticaret ve Yatırım Bakanlığı’nın da bu bahsedilen KDV uygulaması sayesinde piyasayı periyodik olarak kontrol edeceğine ve en önemlisi vergi konusunda yasa dışı uygulamalara izin vermeyeceği yönünde belirtilere yer verildi.

Bu söz konusu KDV uygulaması yaklaşık bir yıldır hazırlığı yapılan bir uygulamaydı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından da uygulama hayata geçirildi. Bu uygulamanın yapılması için tam 90 bin işletmenin vergilendirme konusunda altyapı çalışmaları yapıldı.

Gelirlerinin azaldığını söyleyen Arap ülkesi, bu azalmanın finanse edilmesi için KDV uygulayacağını belirtmişti. Bir yıl süren çalışmanın ardından KDV birçok alanda uygulanmaya başlandı. Bugünden itibaren uygulamaya konulan KDV ile artık Suudi Arabistan’da vergi alan ülkeler arasına girdi.