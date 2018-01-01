Sağlığa Son 5 Yılda Tam 480 Milyar Lira Harcandı!

Türkiye son 5 yılda sağlık harcamalarını %61,4 arttırdı. Sağlık harcamalarının toplamı ise yaklaşık olarak 480 milyar lira oldu.

Söz konusu açıklama TÜİK’ten geldi. TÜİK’in yaptığı açıklamaya göre 2012 ve 2016 dönemini kapsayan yıllarda yani 5 yılda, yapılan sağlık harcamaları müthiş bir artış yaşadı. 2012 yılında toplam 74 milyar 189 milyon olan sağlık harcamaları, 2013 yılında %13,7 arttı ve 84 milyar 390 milyon lira oldu.

Daha sağlıklı bir hayat planıyla 2014 yılında yapılan harcamalar, bir önceki yıla oranla %12,3 arttı ve 94 milyar 750 milyon oldu. 2015 yılında ise bu rakam 104 milyar 568 milyona ulaştı. Geçen yılki verilere bakıldığında ise Türkiye’de sağlık alanında yapılan harcamalar 5 yılın en yüksek seviyesini gördü ve rakamlar 119 milyar 756 milyonu gösterdi.

Kişi Başına Sağlık Harcaması da Arttı!

Söz konusu dönemde yani 5 yıllık dönemde sağlık harcamalarında %61,4 artış yaşandı. Toplam tutar ise 477 milyar 653 milyon lirayı buldu.

Türkiye özellikle son yıllarda sağlık alanında ciddi yatırımlarda bulundu. Özellikle şehir hastaneleri gibi birçok projenin hayata geçirilmesi, sağlıkta yeni bir dönemin başlangıcı olarak anıldı. 2012- 2016 yılları arasındaki dönemde tüm sağlık yatırımlarının toplam miktarı 29 milyar 458 milyona denk geldi.

Tüm bunların yanında kişi başına gerçekleştirilen sağlık harcamalarında da artış yaşandı. 2012-2016 yılları arasındaki dönemde bu konuda da büyük artış kaydedildi. 2016 yılında öz konusu rakam tam 1524 liraya yükseldi.