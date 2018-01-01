Bağ-Kur’lular! Bu Formülle Yaklaşık 10 Bininiz Cepte Kalıyor!

Bağ-Kur primleri yılbaşından itibaren arttı. Bu artan primlerin yanında, ödemelerini düzenli olarak gerçekleştirenlere bir formül sunuluyor. Bu formül ile 5 puanlık indirim imkanı sunuluyor ve Bağ-Kur’lu vatandaşın cebinde tam 9 bin 132 lira daha az para çıkıyor.

Düzenli Ödeyene!

Asgari ücrete yılbaşından itibaren uygulanan artış ile beraber primler, askerlik ve doğum borçlanma tutarlarında da artış yaşandı. Primlerini düzenli olarak ödeyen tarım Bağ-Kur ve Bağ-Kur’lular 5 puanlık indirimden yararlanmaya devam edecek. En düşük Bağ-Kur primi gelen artış ile birlikte aylık 700,18 liraya çıktı. Primlerini düzenli olarak ödeyen vatandaşlar için bu tutarda indirim yapıldı ve vatandaşa 598,70 lira ödeme seçeneği getirildi. Bu avantaj ile vatandaş aylık 101,48 lira daha az verecek. Esnafın cebinden ise yıllık 1217 lira 76 kuruş daha az prim ödemesi çıkacak. Ödemelerini tavandan gerçekleştirenler ise indirim kapsamında aylık 5.251 lira yerine sadece 4.490 lira verecek. Burada ise vatandaşın aylık kazancı 761 lira olacak. Bu yıl olarak hesaplandığında ise 9.132 lira daha az prim ödenmiş olacak.

Vergi mükellefi olup da düzenli bir şekilde ödemesini gerçekleştirenler için %5 indirim yolu 2018 yılı ile başlayacak. İlk olarak 2017 yılının kurumlar ve gelir vergisi kazançlarını 2018 yılının Mart ve Nisan aylarında beyan edecek mükelleflerden, eskiye dönük yani geçen 2 yıl içinde düzenli beyannamesini veren ve vergisini zamanında yatıranlar yararlanacak.

Ayrıca işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklara bundan böyle mahkeme değil arabulucu bakacak.