ÖTV Limitlerinde Değişiklik!
Advert Advert Advert


ÖTV Limitlerinde Değişiklik!


ÖTV Limitlerinde Değişiklik!
ÖTV Limitlerinde Değişiklik! Seda Polat - Tarih: 2018-01-01 Saat: 20:09:31
Anasayfa Otomotiv ÖTV Limitlerinde Değişiklik!

Binek otomobiller için alınan ÖTV matrahlarını yeniden belirlendi. Motor silindir hacminin baz alındığı ÖTV’de, 1600 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya yükseldi. Üst limiti ise 700 bin liradan 80 bin liraya çıktı. 1600 cc’yi geçen ancak 2000 cc’nin altında kalan binek otomobiller için matrah 100 bin liradan 114 bin liraya yükseldi.

Binek otomobiller için alınan ÖTV matrahlarını yeniden belirlendi. Motor silindir hacminin baz alınarak hesaplandığı ÖTV’de, 1600 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya yükseldi. Üst limiti ise 700 bin liradan 80 bin liraya çıktı. 1600 cc’yi geçen ancak 2000 cc’nin altında kalan binek otomobiller için matrah 100 bin liradan 114 bin liraya yükseldi.

Konuya ilişkin açıklama Bakanlar Kurulu kararının ardından, Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

ÖTV Değişiklikleri!

Gelen güncelleme ile motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için alt limit 40 bin liradan 46 bin liraya çıkarıldı. Üst limit miktarı ise 70 bin liradan 80 bin liraya çıkarıldı.

Motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçen ancak 200 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için de ÖTV matahı değişti. Söz konusu özelliklere sahip olan binek otomobillerde ÖTV matrahı 100 bin liradan 114 bin liraya çıkartıldı. Elektrikli otomobiller için ise motor gücü 50 kilovatı geçip silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının 50 bin liradan 57 bin lira ya çıkarıldı. Üst limit ise 80 bin lirada 91 bin liraya çıktı.

Elektrikli araçlarda da aynı şekilde artış var.  Motor gücü (elektrikli olan araçlar için)100 kilovatı geçen  ve bunun yanında motor silindir hacmi 2000 ile 2500 cc arasındaki binek otomobiller için ÖTV matrahı 100 bin TL’den 114 bin TL’ye çıkarıldı.

ÖTV’deki değişiklik bugün resmi gazete ile belirlendi. Bundan sonra uygulanacak olan rakamlar artmış şekli ile uygulanacak. 

ÖTV ÖTV tutarları ÖTV miktarı
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları – 01.01.2018
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları – 01.01.2018
Borsada En Çok Kazanan, En Çok Kaybeden Hisseler!
Borsada En Çok Kazanan, En Çok Kaybeden Hisseler!