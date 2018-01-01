ÖTV Limitlerinde Değişiklik!

Binek otomobiller için alınan ÖTV matrahlarını yeniden belirlendi. Motor silindir hacminin baz alınarak hesaplandığı ÖTV’de, 1600 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya yükseldi. Üst limiti ise 700 bin liradan 80 bin liraya çıktı. 1600 cc’yi geçen ancak 2000 cc’nin altında kalan binek otomobiller için matrah 100 bin liradan 114 bin liraya yükseldi.

Konuya ilişkin açıklama Bakanlar Kurulu kararının ardından, Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

ÖTV Değişiklikleri!

Gelen güncelleme ile motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için alt limit 40 bin liradan 46 bin liraya çıkarıldı. Üst limit miktarı ise 70 bin liradan 80 bin liraya çıkarıldı.

Motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçen ancak 200 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için de ÖTV matahı değişti. Söz konusu özelliklere sahip olan binek otomobillerde ÖTV matrahı 100 bin liradan 114 bin liraya çıkartıldı. Elektrikli otomobiller için ise motor gücü 50 kilovatı geçip silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının 50 bin liradan 57 bin lira ya çıkarıldı. Üst limit ise 80 bin lirada 91 bin liraya çıktı.

Elektrikli araçlarda da aynı şekilde artış var. Motor gücü (elektrikli olan araçlar için)100 kilovatı geçen ve bunun yanında motor silindir hacmi 2000 ile 2500 cc arasındaki binek otomobiller için ÖTV matrahı 100 bin TL’den 114 bin TL’ye çıkarıldı.

ÖTV’deki değişiklik bugün resmi gazete ile belirlendi. Bundan sonra uygulanacak olan rakamlar artmış şekli ile uygulanacak.