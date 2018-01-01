Katar’la Türkiye Arasında E-Ticaret Sistemi Oluşturuldu
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Katar’la Türkiye Arasında E-Ticaret Sistemi Oluşturuldu


Katar’la Türkiye Arasında E-Ticaret Sistemi Oluşturuldu
Katar’la Türkiye Arasında E-Ticaret Sistemi Oluşturuldu Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-01 Saat: 22:37:04
Anasayfa İthalat&İhracat Katar’la Türkiye Arasında E-Ticaret Sistemi Oluşturuldu

PTT ve Katar Posta Teşkilatının ortaklığıyla faaliyete giren e-ticaret sitesine yönelik açıklamalarda bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Katar ile yapılacak ortak çalışmaların e-ticaretle sınırlı kalmayacağını ifade etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, e-ticaret sitesinin tanıtımı sebebiyle Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen etkinliğe bir görüntülü konuşma uygulamasıyla katılımda bulundu. Türkiye ve Katar arasındaki dostluğun gelişmesi için iki ülke posta idarelerinin iş birliği yaptıklarını anımsatan Bakan Arslan, e-ticaret konusunda kat edilen yolun Katar’la yapılan ortaklık anlaşmasının güzel bir örnek teşkil ettiğini dile getirdi. Bu ortak çalışmaların e-ticaret ile sınırlı kalmayacağına dikkat çeken Arslan, uygulamanın diğer sektörlerde de yaygın olarak kullanılacağını ve iki ülkenin başka yerlerde iş birliği yapmalarına destek olacağını belirtti.

Katar’ın e-ticaret hacminin 4 milyar Katar riyaline yaklaştığına işaret eden Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim Es-Saliti, bu rakamın 2020 senesi gelmeden 10 milyar Katar riyaline ulaşmasını öngördüklerini anlattı. PTT A.Ş. ile yapılan ortaklık anlaşmasıyla faaliyete girecek olan e-ticaret sitesinden satın alınacak ürünlerin 7 gün içinde müşterilere ulaşacağına dikkat çeken Saliti, bu sürenin kısalmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Türk Ürünlerine Uygun Bedellerle Ulaşabilecekler

Bu projenin dünyaya örnek olacağını ve iki ülke ilişkilerine destek vereceğini ifade eden PTT A.Ş. Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Katar ile yapılan anlaşma sayesinde bu ülkedeki e-ticaret pazarının genişleyeceğini aktardı. Tanıtım yapılan site ile Katarlıların Türkiye'de üretilen birçok ürüne ulaşabileceklerine işaret eden Bozgeyik, projenin ilk aşamasının hizmete açılmasıyla ülkeler arasındaki ticaretin gelişeceğini, Katarlı dostların Türk ürününe uygun taşıma bedelleriyle sahip olabileceğini anlattı.  

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