O Şirket 6 Milyar Dolar Tutarında Yeni Yatırımlara Hazırlanıyor!

3 sene içinde enerji ve inşaat sektörlerinde toplam büyüklüğü 6 milyar dolar olan projelerin faaliyete sokulacağını bildiren Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, ilerleyen süreçte yurt içinde ve yurt dışında yatırımlarına devam edeceklerini belirtti. Enerji, inşaat, tekstil ve madencilik sektörlerinin yatırım için avantajlı sektörler olduğuna değinen Çalık, Kuzey Afrika bölgesinde yaşam kalitesini arttıran projelerle bu bölgede etkinliklerini arttırmayı ve yeni pazarlara girmeyi hedeflediklerini açıkladı.

2017 senesine yönelik değerlendirmelerini ve 2018’e dair düşüncelerini paylaşan Çalık, geçen senenin küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklerin gümden halinde olduğu bir dönem olduğunu ve tüm belirsizliklere ve dalgalanmalara karşın 2017'de yatırım yapmaya devam ettiklerine dikkat çekti. Faaliyet gösterdikleri tüm bölgelerde kalıcı değer oluşturmayı sürdürdüklerini belirten Çalık, 2017’de konsolide cironun 3.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini öngördüğünü aktardı. Çalık, bu cironun dolar bazında 2016 senesine kıyasla yüzde 25 oranında büyüdükleri anlamına geldiğini belirtti.

10 Ayda 150 Milyon Dolar Yatırım Yapıldı

Enerji ve inşaat sektöründe ciddi sorumluluklar üstlendikleri projelerin ilerleyen süreçte tamamlanacak olan bölümünün 1.3 milyar dolar düzeyinde olduğuna dikkat çeken Çalık, 3 senelik süreçte yalnızca bu sektörlerde toplam büyüklüğü 6 milyar dolar olan projeleri hayata geçirmeye hazırlandıklarını anlattı. Enerji ve inşaat sektörüne ek olarak finans, tekstil, madencilik ve telekom sektörlerinde de projelerinin sürdüğüne değinen Çalık, ilerleyen süreçte bütün sektörlerde hedeflerinin teknoloji ve dijital alandaki yatırımlarını hız kesmeden sürdürmek, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmete sundukları projeler ve potansiyel işleriyle büyümeyi sürdürmek olduğunu aktardı. Çalık Holding’in 2017 senesinin 10 aylık döneminde 150 milyon dolar tutarında yatırım yaptıklarını anımsatan Çalık, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına devam edeceklerini belirtti.