Dünyanın En Ünlü Markalarına Tekstil İhracatı

Şirketin 34 sene önce iş adamı Cavit Çağlar ve dayısı Şükrü Şankaya tarafından hizmete girdiğini dile getiren Şankaya, işletmede 300 çalışan istihdam ederek ve 10 milyon dolar seviyesinde ihracatla göreve başladıklarını, şimdi ise şirkette 12 bin çalışan istihdam ettiklerini ve 280 milyon dolar tutarında ihracat yaptıklarını belirtti. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Yeşim Tekstil A.Ş. Üst Yöneticisi Şenol Şankaya, temelleri 1983 senesinde atılan şirketin ihracata yönelik çalıştığını ve kendisinin de 1987 senesinden günümüze şirkette çalıştığını belirtti.

Şirketin Avrupa ve ABD pazarlarına yöneldiklerini ifade eden Şankaya, ev tekstiliyle beraberinde hazır giyim sektörüne yoğunlaştıklarını aktardı. 10 milyon dolar ihracat geliriyle hizmet vermeye başlayan Yeşim Tekstil'in ihracatının günden güne arttığına ve önce 100 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildiğine dikkat çeken Şankaya, şimdilerde gelirlerinin 250 milyon doları geçtiğini aktardı. Dünyanın her bölgesinden çok değerli markalarla çalıştıklarını ifade eden Şankaya, bu markalara bir nevi partnerlik yaptıklarını ve bugün geriye dönüp baktıklarında çalıştıkları markaların yüzde 80'lik bölümüyle 25-30 seneye varan bir iş ortaklıklarının olduğunu anlattı.

En Büyük Stratejik Ortak Nike

Bulundukları sektörde dünyaya öncülük eden markaların en büyük hassasiyetlerinin güven olduğunu ifade eden Şankaya, şeffaf ve aynı dili konuşan tedarikçiler aradıklarını belirtti. Sosyal uygunluk, sürdürülebilirlik ve çevre kavramlarının bu iş birliklerini güçlendirdiğine işaret eden Şankaya, dünyanın çeşitli bölgelerinden 15 markayla çalıştıklarını ve bu markalarla olan iş birliklerinin çok eski zamanlara dayandığını anlattı. Şankaya, en büyük stratejik ortaklarının Nike olduğunu belirtti.