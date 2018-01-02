Şimşek: Yeni Yıldan Ümitliyiz
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Şimşek: Yeni Yıldan Ümitliyiz


Şimşek: Yeni Yıldan Ümitliyiz
Şimşek: Yeni Yıldan Ümitliyiz Hatice Demir - Tarih: 2018-01-02 Saat: 08:08:11
Anasayfa Eko Gündem Şimşek: Yeni Yıldan Ümitliyiz

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yeni yıldan ümitli olduklarını dile getirdi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek basın mensupları ile bir araya gelerek soruları cevapladı. Yeni yıl ile ilgili olumlu dileklerini de ileten Şimşek ülke olarak yeni yıldan ümitli olduğumuzu dile getirdi.

Dış Kaynaklarımızı Artırdık

2018 yılında Türkiye’nin dış kaynak bulma konusunda sıkıntı yaşayıp yaşamayacağı konusunda gelen bir soruyu yanıtlayan Şimşek, bu konuda çeşitlendirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade ederek dış ilişkilerdeki belirsizlikler azaldıkça dış kaynak bulmanın kolaylaşacağını söyledi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin vize krizinin çözülmesi ile birlikte artık daha kötüye gitmeyeceğini gördüklerini belirten Başbakan Yardımcısı, Türkiye’nin orta ve uzun vadede geleceğinin iyi olduğunu ifade etti.

Büyümede Güç Artacak ve Bu Güç Tabana Yayılacak

2017 yılında elde edilen büyüme rakamlarını sık sık dile getiren hükümet yetkililerinin büyümenin vatandaşa yansımasından hiç bahsetmediklerini belirten soruyu Şimşek 2018 yılında büyümenin tabana daha etkin yayılacağını söyleyerek cevaplamaya başladı. eylül ayı itibari ile 1,2 milyon vatandaşın istihdam edildiğini dile getiren Şimşek bir ekonomist olarak istihdamın büyüme üzerinde en az kredi artışı kadar etkisi olduğunu, önümüzdeki dönemlerde de istihdama ağırlık vererek insanların tüketim seviyesini yükseltmeyi planladıklarını dile getirdi.

Kredi Garanti Fonu aracılığı ile geçtiğimiz yıl içerisinde toplamda 210 milyar kaynağın 202 şirkete kullandırıldığını belirten Bakan Şimşek bu kredilerin yüzde 75’inin KOBİ’ler tarafından kullanıldığını ve geri dönüşümlerinin oldukça olumlu olduğunu ifade etti.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
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