02.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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02.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


02.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
02.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2018-01-02 Saat: 08:38:56
Anasayfa Altın&Döviz 02.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Dolar kuru piyasaların açılması ile birlikte yeni yıla sakin bir başlangıç yaptı. 3,78 bandında ilk işlemler devam ediyor.

2017 yılında önemli oranda artış yaşayan ancak 4 bandını geçemeyen dolar kuru toplamda yüzde 7,69 yükselerek 3,7940 liradan seneyi tamamlamıştı. Euro ise bir yılda toplam yüzde 22,48 artış yaşayarak 4,5490 liradan yeni yıla giriş yaptı. Döviz kurlarının 2018 yılındaki gelişimleri ise merakla bekleniyor.

Piyasalar güne sakin bir başlangıç yaptı.

Dolar Ne Kadar?

Dün akşam 3,7910’dan kapanan Dolar kuru bugün güne yüzde 0,34’lük bir düşüş yaşayarak 3,7783 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,5551 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,5451’den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan yükseliş paritenin 1,2026 seviyesine yükselmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi yüzde 2,95 düşerek yeniden 13 bin 230 dolar seviyesine geriledi.

BIST100 Endeksi

Yeni yıla girmeden önce BIST 100 endeksinin son kapanış rakamı 114480 puandı. Bugün yeni yıl ile birlikte borsa güne yüzde 0,74 yükselerek 115333 puandan başladı.

Gram Altın Ne Kadar?

Altındaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Gram altın güne 159,0 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

260,02 liradan alıcı bulan çeyrek altın ise yatay bir seyir izliyor.

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