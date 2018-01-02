THY 2018’e İddialı Giriyor
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THY 2018’e İddialı Giriyor


THY 2018’e İddialı Giriyor
THY 2018’e İddialı Giriyor Hatice Demir - Tarih: 2018-01-02 Saat: 09:02:07
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi 2017 yılını finansal rekor ile kapatacaklarını belirtti.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni yıla Atatürk Havalimanında girdi. Ekşi, Türk Hava Yollarının 2017’de misafir ettiği son yolcu ile 2018 yılının ilk yolcusunu karşılayarak hediye uçak bileti verdi. Atatürk Havalimanında gazeteciler ile bir araya gelen Ekşi firma olarak 2017 yılından oldukça memnun ayrıldıklarını, finansal rekorlar ile bu yılı sonlandırdıklarını dile getirdi. 2018 yılının kendileri için 2017’den de iyi olacağına inandıklarını dile getiren Ekşi, Ekim 2018 tarihinde üçüncü havalimanına geçeceklerini ve bunun da kendileri için önemli bir atılım olduğunu belirtti.

Üçüncü Havalimanı Her Açıdan İstanbul’a Yakışacak

Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen son yılbaşı etkinliğinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ekşi, yeni havalimanında birçok açıdan tatmin edici özelliklerin olacağını ve 2018 sonu itibari ile artık tamamen hayata geçmiş olacak bu havalimanında başarılı operasyonlar yürüteceklerini belirtti. Yeni havalimanında en uygun yerlerin kendilerine tahsis edildiğini dile getiren Ekşi, kapasite problemi olmadığı için uçuş saatlerinin de THY programına uygun hazırlanabileceğini bu sayede hem ekonomik olarak hem de müşteri memnuniyeti açısından önemli avantajlar elde ettiklerini dile getirdi. Lounge ve dinlenme alanlarının da oldukça kapsamlı planlandığını ifade eden Genel Müdür Ekşi, sabırsızlıkla açılışı beklediklerini belirtti.

Yeni Yılın İlk Yolcularına Hediyelerini verdi

Genel Müdür Bilal Ekşi, Atatürk Havalimanında 2017’nin son ve 2018’in ilk yolcularına hediyelerini takdim etti. 2017 yılının son yolcusu olan Kim Irona hediye biletler ile İstanbul – Pekin seferi yapacağını belirtti.

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