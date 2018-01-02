İstanbul’un Enflasyonu Açıklandı

İstanbul Ticaret Odası tarafından yayımlanan verilere göre geçtiğimiz yıl içerisinde şehir genelinde perakende fiyatlar yüzde 9,33, toptan fiyatlarsa yüzde 12,77 artış gösterdi. Aralık ayı verilerinde ise perakende fiyatlar yüzde 0,65 toptan fiyatlarsa yüzde 1,94 artış gösterdi. 2017 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 9,5, toptan fiyatlarsa yüzde 11,32 oranında arttı.

En Çok Artış Gıda ve Ev Eşyasında

Sektörel bazda fiyat artışları incelendiğinde en çok artışın gıda ve ev eşyalarında yaşandığı dikkatlerden kaçmadı. Buna göre perakende fiyatları bir önceki aya oranla ev eşyalarında yüzde 1,43 artarken gıdada yaşanan artış 1,42 seviyesinde oldu. Sağlık sektörü ve kişisel bakımda yaşanan artış ise 1,33 düzeyinde kaldı. Konutta yaşanan fiyat artışı bir önceki aya göre yüzde 0,35 olurken, ulaştırma ve haberleşme maliyetleri de yüzde 0,13 arttı. Aralık ayında kültür, eğitim ve eğlencede fiyatlar bir önceki aya oranla yüzde 3,98 azaldı. Giyim ve konfeksiyon ürünlerinde de yüzde 0,11 azalış görüldü.

Toptan Fiyatlar Daha Hızlı Arttı

Aralık 2017 itibarıyla toptan fiyatlarsa aylık bazda, kimyevi maddeler grubunda yüzde 19,79, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,61, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,77, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,49, mensucat grubunda yüzde 0,28 artış kaydetti. Söz konusu dönemde madenler grubunda yüzde 0,57, yakacak ve enerji maddeleri grubunda da yüzde 0,34 düşüş yaşandı.