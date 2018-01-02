Akıllı Çay Demleme Aparatı Türkler Tarafından Üretildi

Kurumsal ortamlarda, fabrikalarda, okul kantinlerinde, restoranlarda taze, lezzetli ve sağlıklı demleme çay içmenin mümkün olmadığını, tiryakilerin bu gibi ortamlarda içtikleri çaydan memnuniyetsiz olduğunu gözlemleyen SwarTea Kurucu Ortağı Özcan Yıldız bu duruma Türk yazılım gücünün donanımla entegre edildiği yenilikçi bir ürünle çözüm bulduklarına dikkat çekiyor. Ar-Ge sürecinde “Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramını İngilizce çay (Tea) kelimesi ile birleştiren ve IoTea kavramını ortaya atan SwarTea IoT, Microsoft, Cisco ve Intel gibi teknoloji devleriyle yapılan işbirliğinden doğan güçlü bir altyapıya sahip.

Uzun yıllardır büyük markalara teknoloji danışmanlığı yapan SwarTea Kurucu Ortağı Özcan Yıldız “Bir çay ülkesi olan Türkiye’de çay demleme konusuna eğildik ve mekanik tasarımla yazılımı entegre ettiğimiz SwarTea markası ortaya çıktı. Çayın su gibi tüketildiği bir toplumuz. İyi demlenmiş, lezzetli ve her dem taze çay içmek herkesin hakkı diye düşündük.

Bu bizim yola çıkış felsefemiz oldu. SwarTea IoT ile bu sorunu çözdüğümüz gibi otomattan ince belli bardakta demleme çay sunabilmeyi başardık” dedi.

Yıldız “Bu ürünü geliştirme sürecimiz bir çay demleme otomatı geliştirmekten çok daha önemli, ilham verici bir Ar-Ge öyküsü de içeriyor. Çayı bu kadar seven bir milletin fertleri olarak patenti bize ait olan inovatif bir endüstriyel tasarım yapmış olduk” dedi.

İki önemli patente imza atan Yıldız: “Sektörde bir ilk olan “Patentli, Çıkarılabilir Cam Dem Haznesi”ni üreterek, kamu sağlığı açısından önemli bir katkı sağladık. Piyasadaki çay makinelerinin hemen hepsinde dem haznesi sabit. Yıllardır çıkarılamayan sadece kimyasal maddelerle temizlenebilen çoğu zaman da temizlenemeyen dem haznelerindeki çay kalıntıları hijyenik açıdan önemli bir sorun.

Ürün Ar-Ge’sinde oldukça önemli adımlar attıktan sonra yönümüzü uzun süreli lezzet Ar-Ge’sine çevirdik. Hedefimizde çayın lezzetini artırmak ve lezzetin de uzun süreli olmasını sağlamak vardı. Hatta lezzeti artırırken sarfiyatı da azaltmak önemli bir gündemdi bizim için. Patentli Asansör Sistemi ile altı saat boyunca taze kalan çay keyfini sağladık” dedi.

“Çay Kalmadı Dememek İçin Sürekli Çay Demliyor, %40’ını Çöpe Atıyoruz”

Bizim kültürümüzde “Çay kalmadı” demek ayıp karşılanacağından sürekli ve tüketilenden çok daha fazla çay demlediğimize vurgu yapan Yıldız: “Araştırmalarımız gösteriyor ki: gerek bayatladığı için gerekse fazla demlemek suretiyle içemediğiniz çayın çöpe giden kısmının, lezzetli olarak içilen çaya oranı %40 yani neredeyse içtiğimiz çay kadarını çöpe dökerek israf ediyoruz. Her saat başı çay demlemek zorunda kalmak ve çayı bayatlatıp çöpe atmak gibi israf oluşturan bir konuyu da asansör sistemi ve akıllı ısıtma sistemimizle çözdük” dedi.

Nesnelerin interneti (IoT) ile İnce Belli Bardakta Çay

IoT tabanlı (Nesnelerin İnterneti) olarak tasarlanan SwarTea IoT Akıllı Çay Otomatı; internete bağlanabiliyor, uzaktan yönetilebiliyor, şirketlerin bulut sistemlerine, finans, muhasebe ve ERP

sistemlerine entegre edilebiliyor.

Doğrudan makineden; Kredi kartı, Yemek kartları, Bozuk para sistemi, QR Kod ve Sanal POS, IBECON Teknolojisi, Yaka Kartı (NFC) ile çalışan sistemde arzu ederseniz oturduğunuz yerden IP telefon ya da IOS ve Android tabanlı cep telefonları üzerinden çay siparişi vermeniz mümkün.

Dokunmatik ekran üzerinden dem ayarınızı ve bardak seçiminizi yapabildiğiniz sistemde çay demleme saatinizi de önceden ayarlamanız mümkün.

SwarTea’nin sahip olduğu Uzaktan Erişim Yönetim ve Raporlama Sistemi ve Anlık İzleme Teknolojisi sayesinde kurum içi çay tüketimi takip edilebiliyor, raporlanabiliyor ve tüketim malzemeleri kontrol altında alınabiliyor.

Çay, su ve elektrik tasarrufu konusunda ölçülebilir faydalar sunan SwarTea IoT ile içmeyeceğiniz çayı demlemenize gerek kalmıyor. Demlenen çay 6 saate kadar aynı lezzette içilebiliyor. Patent alınan bayatlamaya dayalı çay israfını önleyen asansör sistemi ve temizlenebilir cam demlik haznesi ile SwarTea IoT, hijyeni de en üst seviyede sunuyor. Bunlara ek olarak kazaların önüne geçen emniyet özellikleri de iş güvenliği açısından kurumsal müşterilerin ilk tercihi oluyor.