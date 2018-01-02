Taşerona Kadro Başvuruları Bugün Başlıyor
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Taşerona Kadro Başvuruları Bugün Başlıyor


Taşerona Kadro Başvuruları Bugün Başlıyor
Taşerona Kadro Başvuruları Bugün Başlıyor Hatice Demir - Tarih: 2018-01-02 Saat: 09:51:55
Anasayfa Eko Gündem Taşerona Kadro Başvuruları Bugün Başlıyor

Yıllardır binlerce çalışan tarafından beklenen kadro için başvurular bugün başlıyor.

2017 yılının son Kanun Hükmünde Kararnamesi ile resmiyet kazanan taşerona kadro verilmesi konusunda başvurular bugün başlayacak ve 11 Ocak tarihine kadar devam edecek. Kadroya geçebilme şartlarını karşılayan taşeron işçileri bugünden itibaren başvuru yapabilecek. Başvuru sürecinin ardından tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı edilmesi gerçekleşecek. ilana itirazlar içinde ayrıca bir süre belirlenecek. Komisyon tarafından itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı yapıldıktan sonra sırada taşeron sınavının gerçekleştirilmesi olacak. Sınav sonuçlarından memnun olmayanlar için sınav kuruluna itiraz mümkün olabilecek. İtiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı ile süreç tamamlanacak. Taşeron işçilerin kadroya geçirilmelerinin 2 Nisan tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor.

Taşeron İşçiler Kadroya Geçmek İçin Nereye Başvuracak?

Kadroya geçmek için gerekli şartları karşılayan taşeron işçiler başvurularını, bugünden itibaren 11 Ocak'ta zorunlu olarak sona erecek 10 günlük sürede çalışmakta oldukları iş yerlerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine ilgili formu eksiksiz doldurup, dilekçe de ekleyerek yapabilecek.

Taşeron İşçiler Ne Zaman Kadroya Geçmiş Olacak?

Kadroya geçme aşamasının öncesinde işçilerin devlet tarafından belirlenmiş şartları karşılaması gerekiyor. Bunun için öncelikle komisyon incelemesi yapılacak ardından da Mart ayı içerisinde sınav gerçekleştirilecek. Sınavdan da başarılı olan taşeron işçilerin 2 Nisan tarihine kadar kadroya geçirilmeleri bekleniyor.

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