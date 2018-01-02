Bien Banyo Ürünleri Sanayi ve Ticaret Şirketi Kuruldu
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Bien Banyo Ürünleri Sanayi ve Ticaret Şirketi Kuruldu


Bien Banyo Ürünleri Sanayi ve Ticaret Şirketi Kuruldu
Bien Banyo Ürünleri Sanayi ve Ticaret Şirketi Kuruldu Elif İşçi - Tarih: 2018-01-02 Saat: 09:50:07
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Ercan Şirketler Topluluğuna bağlı olarak hizmet veren Bien markası her sektöre atılma anlayışı ile Bien Banyo Ürünleri Sanayi ve Ticaret Şirketini kurdu.

Yatırımlarda önceliği, Seramik Sağlık Gereçleri'nde kapasite artışına vereceklerini ifade eden Bien Banyo Genel Müdürü Hakan Günderen, bu nedenle ürün geliştirme süreçlerini de hızlandırdıklarını ve 2018 yılında kapasite artışı ile birlikte geliştirecekleri yeni ürünler ile sektöre farklılık getireceklerini ve beş yıl içinde üretim kapasitelerini beş kat büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu hedefle ürün yelpazesini genişleterek, her ürün grubunda önümüzdeki beş yılda pazar liderleri arasında olma vizyonu oluşturan Bien markası, Bien Banyo’nun faaliyete başlaması ile, en son teknolojik yenilikleri kullanan üretim sistemleriyle, ıslak mekanlara yönelik ürün üretecek olan marka; seramik sağlık gereçlerinden armatürlere, gömme rezervuardan banyo mobilyası ve banyo aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi ile faaliyette bulunacak.

Bien Banyo A.Ş. Genel Müdürü Hakan Günderen, Bien Banyo’nun farklı çözüm önerileriyle sektöre farklı bir bakış açısı getireceğini söyledi. Bien Banyo’nun gerek teknolojik ve gerekse fonksiyon açısından sektörde daha önce denenmemiş yenilikler ile önce Unicera Fuarı’nda, ardından bayilerinin Showroom’larında ürünlerini teşhir etmeye başlayacaklarını belirtti.

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