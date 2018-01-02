Seramiksan Doğayı Evlere Getiriyor

Şehir hayatının koşuşturmasına kapılanlar doğayla iç içe bir yaşamın hayalini kuruyor. Ahşabın gerçekçi görünümünün birebir yansıdığı tasarımlar ise doğayı içeriye taşıyor. Seramiksan’ın doğaya özlem duyanlar için özel olarak tasarladığı doğalından ayırt edilemeyecek güzellikte seramikler kullanım özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Seramiksan tarafından gövdesi renkli olarak üretilen serilerin de yer aldığı koleksiyon daha doğal daha gerçekçi tasarımlar sunuyor. Tüm yaşam alanlarında rahatlıkla kullanılan ürünler su geçirmez, aşınmaya karşı dayanıklı yapısı ve antibakteriyel özelliğiyle de mekanlara konfor getiriyor.

Doğaya Zarar Vermeden Doğanın Huzuru Yaşam Alanlarında: Sagano

Doğanın içinde kaybolmuş hissi veren Sagano, mekanlara derinlik katıyor. Ormanın içinde ağaçların büyüleyici etkisinden ilham alınarak tasarlanan Sagona ile dingin ve keyifli mekanlar yaratmak artık mümkün. Doğaya olan özleme son verecek Sagono Serisi, gövdesi renkli olarak üretilmesiyle de gerçekçi bir görünüm sunuyor. 20 x 120 cm ebatında üretilen Sagona leke tutmayan, mikrop ve bakteri üretmeyen ve uzun ömürlü kullanım özelliğiyle de ilgi çekiyor.