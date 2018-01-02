Yüksek Telefon Faturası Mahkemeden Döndü
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Yüksek Telefon Faturası Mahkemeden Döndü


Yüksek Telefon Faturası Mahkemeden Döndü
Yüksek Telefon Faturası Mahkemeden Döndü Hatice Demir - Tarih: 2018-01-02 Saat: 10:04:52
Anasayfa Eko Gündem Yüksek Telefon Faturası Mahkemeden Döndü

İzmir 4. Tüketici Mahkemesi, tüketicinin yurt dışında bulunduğu bir günlük süre için telefon şirketi tarafından gönderilen 7 bin 635 liralık faturayı bilgilendirmeme gerekçesi ile 2 bin 419 liraya düşürdü.

Vatandaşların cep telefonu operatörlerinin farklı uygulamaları nedeni ile mağdur olmaları sık sık karşımıza çıkan haberler arasında yer alıyor. Ne yazık ki tüketici olarak hakkımızı arayabilen bir toplum değiliz. Benzer bir durumu İzmir’de yaşayan Egemen kerim Kaya’da tecrübe etmiş. 2013 yılında günü birlik olarak çıktığı yurt dışı seyahati sonrasında cep telefonu operatörü tarafından gönderilen 7 bin 635 liralık faturayı görünce şaşıran Kaya, ödemeyi kabul etmedi. İlgili firmaya başvuruda bulunan Kaya’nın başvuruları bir sonuç vermeyince konu yargıya taşındı. İzmir 4. Tüketici Mahkemesinde dava açan Kaya’ya mahkemede görevli bilirkişinin hak vermesi üzerine Mahkeme GSM operatörü tarafından kesilen faturanın 2 bin 419 liraya düşürülmesine karar verdi.

Bilirkişi Telefon Şirketinin Bildirim Zorunluluğunu Yapmadığını Belirtti

Mahkeme bilirkişi raporuna atıfta bulunularak “Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde yer almakta olan fatura üst sınırına ilişkin usul ve esaslardaki hükümlere göre, abonelerin yüksek faturalarla karşılaşmalarının önlenmesi ve fatura tutarlarının kontrol edilebilmesi olanağının sağlanması amacı ila kullanım miktarına ilişkin sınıra ulaşıldığında bildirimde bulunması gerekmektedir. Dosyadaki belgelerden bu bildirimin yapılmadığı anlaşıldığından kişinin yaptığı ilk yüksek tutarlı internet kullanımı üst sınır kabul edilerek bilirkişi raporunda yapılan hesaplama mahkememizce esas alınmış, kişinin sorumlu olduğu borç miktarı 2 bin 419 lira olarak hesaplanmıştır.” şeklinde karar verdi. Karar Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından da onandı. 

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