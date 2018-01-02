İstinye Üniversite Hastanesinden Yeni Göz Lazer Açıklaması

Toplumda hemen her yaşta kişide, göz rahatsızlıkları ortaya çıkabilirken hastalar, hayat boyu gözlük ya da lens kullanmak durumunda kalıyor. Uzun zamandır uygulanan klasik lazer tedavilerinden farklı olarak, ‘göze değmeden’ uygulanan “No Touch Lazer” teknolojisi ile saniyeler içinde miyop, hipermetrop ve astigmata veda etmek mümkün. Tedavi için hastanın, uzaktaki bir ışık kaynağına bir dakikaya yakın bir süre bakması yeterli. No Touch Lazer hakkında merak edilenlerini İstinye Üniversite hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden Op. Dr. İrem Cudi İnce, şu sözlerle anlattı.

Kesi Veya Çizik Yok

Klasik tedavi yöntemleri olan LASIK ve intraLASIK (femto-saniye) tekniklerinde, gözdeki kornea dokusu özel bir bıçakla veya lazerle kesilir ve sonra tedavi yapılır. PRK yönteminde ise gözün ön çeperi alkolle eritilerek kazınır ve sonra tedavi yapılır. Son teknoloji “No Touch” tedavisinde ise bunlar yapılmaz, tedavi tek adımda gerçekleşir. Gözden zar kaldırılmaz, göz çizilmez, gözden parça çıkarılmaz. Gözün örtüsü olan epitel alkol ile temizlenmez, epitel kazıması yapılmaz. Bu yöntemde uzaktaki bir ışık kaynağına 50 saniyeden az bir süreyle bakmak yeterli olur.

İnce Kornealara Bile Uygulanabilir

Göz yapısı uygun olan miyop, hipermetrop ve astigmatlara uygulanabilir. Özellikle korneası ince olan ve kornea yüzeyi normalden daha dik olan olgularda No Touch tedavisi sorunu çözebilecek tek yöntem olabilir.

Aynı Anda İki Göz Tedavi Edilebilir

Tedavi işlemi, sadece anestetik damla damlatılmasıyla yapılır ve uygulama sırasında hasta hiç ağrı duymaz. Tedavi sırasında göze herhangi bir cihaz teması olmaz, lazer cihazından çıkan ışınlarla göze doğrudan tedavi yapılır. Uygulama, aynı tedavi seansında iki göze birden yapılır. Hasta eve gittikten sonra 36 saat süreyle gözlerde az da olsa batma, kızarma, ışıktan rahatsız olma ve televizyondaki küçük yazıları bulanık görme türü yakınmalar gelişebilir. Tedaviden sonraki 4. günden itibaren bu yakınmalar azalırken, 15 gün-30 gün arasında net görme yerine gelir.