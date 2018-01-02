MediaMarkt 201 Yılında En Çok Sevilenleri Açıklayacak

MediaMarkt, Türkiye’deki tüketicilerinin 2017’de online alışveriş alışkanlıklarını açıkladı. Tüketiciler, mobil cihazlardan satın almayı artırırken, akıllı telefon dışında en fazla küçük ev aletleri ve bilgisayarlar ilgi gördü

Tüketicilerini en yeni teknolojilerle ve 50 bine varan bol çeşit ürün seçeneği ile buluşturan MediaMarkt, 2017’de tüketicilerinin alışveriş tercihlerini analiz etti.

MediaMarkt.com.tr’nin mobil trafiği bir önceki yıla göre yüzde 22 oranında artarken, mobil satış oranı yüzde 45 artış gösterdi.

2017’de online alışverişte erkeklerin yüzde 70’lik bir oranla kadın tüketicilerden daha fazla alışveriş yaptığını ortaya koyan sonuçlara göre, en çok alışveriş yapan yaş grubu ise 25 – 34 yaş arası tüketicilerden oluşuyor.

2018 yılında, e-ticaret kanalına yaptıkların yatırımın artacağını belirten MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Çok kanallı yapımızla müşterilerimize diledikleri zaman istedikleri noktadan alışveriş olanağı sunuyoruz. Bu yapıyı daha da güçlendirmeye odaklandık ve önümüzdeki dönemde de cepten, webden, uygulamadan, ve çağrı merkezimizden ulaşılabilen satış kanallarımızda tüketicilerimize uçtan uca kesintisiz bir deneyim yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

En Çok Satılan Ürün Sıralamasında Akıllı Telefonlar Yine Zirvede

Sonuçlar, 2017’de hem MediaMarkt mağazalarında hem de online satış kanalı mediamarkt.com.tr’de, tüketicilerin yine en fazla akıllı telefona rağbet gösterdiğini ortaya koyuyor.

Kadınlar En Çok Akıllı Telefon ve Küçük Ev Aletlerine İlgi Gösteriyor

Erkeklerin en çok tercih ettiği ürün kategorilerinde; akıllı telefon, bilgisayar, TV ve ses sistemleri, ev aletleri ve beyaz eşya yer alıyor.

Kadınlarda ise sıralamayı; akıllı telefon, küçük ev aletleri, bilgisayar, beyaz eşya, TV ve ses sistemleri, kişisel bakım, spor-oyun-hobi, fotoğraf makineleri ve kamera oluşturuyor.