Sanayiciye Doğalgaz Zammı Şoku

Boru Hatları İle Doğalgaz Taşıma Anonim Şirketi, elektrik üretimi amaçlı doğalgaza bir ay aradan sonra yeni bir zam daha gerçekleştirdi. Buna göre geçtiğimiz ay yüzde 8 oranında zamlanan elektrik santrallerinin kullanmakta olduğu doğalgaz fiyatı Ocak 2018 tarihi itibariyle yüzde 4,76 daha arttı.

BOTAŞ ayrıca sanayide kullanılan proses amaçlı doğalgazın fiyatını da yüzde 13,61 oranında artırdı. BOTAŞ, Aralık 2017’de ısınma amaçlı doğalgaz dışındaki büyük ölçekli doğalgaz tüketicilerine uygulanan satış tarifelerinde farklı bir düzenlemeye gitmiş, proses amaçlı doğalgazla elektrik üretimi amaçlı doğalgaza uygulanan fiyatları birbirinden ayırmıştı. Ayrıştırmayla beraber proses amaçlı kullanılan doğalgazın fiyatı sabit tutulurken, doğalgaz çevrim santrallerine verilen elektrik üretimi amaçlı doğalgazın metreküp fiyatı yüzde 8 oranında yükseltilmişti.

İş Dünyası Kısa Sürede Gelen Zamlara Tepkili

İş dünyası gelen zamlar ile birlikte üreticinin önünün kapatıldığını ve rekabet gücünün azaltıldığını dile getiriyor. İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı enerjideki dışa bağımlılığın bu ülkenin en büyük sorunlarından biri olduğunu belirterek petrol fiyatlarına paralel olarak doğalgaz maliyetlerinin de yükseldiğini, üzerine bir de döviz kurunun artışı ilave edildiğinde üreticinin de tüketicinin de bedel ödemek zorunda kaldığını belirtti. Sanayici açısından bu rakamlar ile üretim yapmanın çok zor olduğunu söyleyen Özhamaratlı, enerjide kendine yeten bir ülke olabilene kadar ortaya çıkan ağır yükün devlet tarafından karşılanmasını beklediklerini ifade etti. Zammın enflasyon ile mücadelede ülkeyi geriye düşüreceğini söyleyen Başkan Yardımcısı üretime yönelik enerji kullanımı teşviklerinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.