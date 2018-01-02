Schneider Electric ve Eliwell İş Ortakları Teknoloji İçin Buluştular

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, iştiraklerinden, HVAC&R teknolojileri alanına öncülük eden Eliwell ile birlikte müşterilerine özel bir buluşma gerçekleştirdi. Schneider Electric - Eliwell müşteri etkinliği, tüm dünyadan 230 davetlinin katılımıyla Venedik, İtalya’da düzenlendi. İki gün süren etkinlikte Schneider Electric üst düzey yöneticileri ve akademisyenler; EcoStruxure, Nesnelerin İnterneti (IoT), dijitalleşme, enerji verimliliği ve yeni HVAC&R teknolojileri konularında görüşlerini katılımcılar ile paylaşma fırsatı buldular.

Türkiye’den de çok sayıda davetlinin olduğu uluslararası buluşmada, segment bazında düzenlenen teknik seminerler ile Schneider Electric uzmanları, son teknolojik gelişmeleri ve Schneider Electric’in HVAC&R sektörü yol haritasını katılımcılara sundular. Fuaye alanında ise süpermarket çözümleri için bulut takip sistemi TelevisBlue ile HVAC&R için geliştirilen yeni ürün ve çözümler canlı demo ile sergilendi.

Uluslararası çapta iş ortaklarının başarılarının da ödüllendirildiği buluşmada, Türkiye’den Ges Teknik Klima Kontrol Otomasyon Sistemleri San. Tic. A.Ş. şirketi “Partnership” ödülüne layık görüldü. Şirket, bu ödülü 2016-2017 yıllarındaki büyüme oranı, Schneider Electric HVAC çözümlerinin OEM pazarına erişimi konusunda göstermiş olduğu başarı ve global ekiple işbirliği neticesinde ürün gelişimine sağladığı katkı neticesinde kazandı.

İş ortaklarına Schneider Electric ve Eliwell’in yeni nesil teknoloji geliştirme alanında sağladığı başarıya şahitlik etme imkanı sağlayan etkinlik, yeni üretim hattının devreye alındığı Eliwell fabrikası, son teknoloji ile donatılmış yeni laboratuvar ve lojistik merkezi gezisi ile son buldu.