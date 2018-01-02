Brent Petrol 2018’i 67 Doların Üzerinde Karşıladı

Brent petrol 2018’e geçen üç yılın en yüksek seviyesinden giriş yaptı. Varil fiyatı 67 doları aşarken, fiyatların yükseliş yönlü hareketlerini İran’daki gelişmeler tetikledi.

Brent Petrol 67 Dolar Sınırını Aştı

Brent petrol geçen yılın son işlem gününe 66 dolar 14 cent seviyesinden başlamıştı. Gün içerisinde 66 dolar 95 cente kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugüne sakin başlasa da ilerleyen dakikalarda sakinliğini koruyamadı. Bugünün varil fiyatı açılışı 66 dolar 66 centten yaptı. Saatler 09.13’ü gösterdiğinde varil fiyatı yüzde 0,66 oranında artış kaydetti. Artış sonrasındaki fiyat 67 dolar 10 cente kadar yükseldi. Bu dakikalarda Batı Teksas türündeki ham petrolün varil fiyatı ise 60 dolar 62 centi gösterdi.

İran’daki Gösteriler Petrol Fiyatlarını Artırdı

Uluslararası petrol piyasasında varil fiyatın yükselişini İran’da yaşanan karışıklıklar desteklerken, yükselişin diğer bir nedeni Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretimdeki kısıntıya devam etme kararı oldu. Son gelişmeler ardından petrol fiyatları geçen 3 yılın zirvesine çıkmış oldu.

Uzmanlara göre petrol fiyatlarının artmasını Çin’in ham petrol ithalatı da etkiledi. Ülkeden gelen talebin arttığını kaydeden piyasa uzmanları, talebin bu şekilde devam etmesi halinde fiyatların yükseliş yönlü olacağına dikkat çekti.

Tüm bunlar yanında petrol piyasası geçtiğimiz hafta Es-Sider boru hattına yönelik gerçekleşen saldırıdan da etkilenmiş, Libya petrol arzını kısmış, endişeler talebin artmasını beraberinde getirmiş, sonuç olarak fiyatların yükselmesi kaçınılmaz olmuştu.

Uzmanlar Brent petrolün bugün 67 dolar 16 cent ile 66 dolar 25 cent arasında direnç göstereceğini öngördü. Destek aralığınınsa 66,98 dolarla 67,07 dolar olacağı yönünde tahmin kullandı.