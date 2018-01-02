ABD Reklam Yatırımları Türkiye'nin 40 Katına Çıktı
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ABD Reklam Yatırımları Türkiye'nin 40 Katına Çıktı


ABD Reklam Yatırımları Türkiye'nin 40 Katına Çıktı
ABD Reklam Yatırımları Türkiye'nin 40 Katına Çıktı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-02 Saat: 10:41:07
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Bir araştırma şirketinin hazırladığı rapor çerçevesinde ABD dijital reklam yatırımlarının Türkiye rakamlarının 40 katına ulaştığı belirlendi.

PwC ABD’nin hazırladığı rapora göre dijital reklam yatırımları 2017’nin ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 büyüyerek 40,1 milyar dolara ulaştı. Raporda küçük ve orta ölçekli firmaların dijital reklam yatırımlarındaki artış dikkat çekiyor.

IAB (Interactive Advertising Bureau) ABD, PwC ABD tarafından hazırlanan IAB ABD Internet Reklam Yatırımları Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, 2016’nın ilk yarısında 32,7 milyar dolar olan Dijital Reklam Yatırımları, 2017’nin ilk yarısında yüzde 23 artışla 40,1 milyar dolara ulaştı.

Mobil reklam yatırımları, toplam Dijital reklam yatırımlarının yüzde 54’ünü oluşturarak web’in öncü reklam platformu olmaya devam etti. Reklamverenler, 2017’nin ilk 6 ayında mobile 21,7 milyar dolar yatırım yaptı. 2016’nın ilk yarısında bu rakam 15,5 milyar dolar iken 2015 yılının aynı döneminde ise 8,2 milyar dolar idi.

Raporun ekinde yer alan çalışmada, ABD’deki yaklaşık 9 milyon küçük ve orta ölçekli işletmenin minimum yüzde 75’inin dijital reklam yatırımı yaptığı görülüyor. Bunların yüzde 80’lik bölümü self-servis platformları (Facebook, Twitter vb.), yüzde 15’i ise programatik satın almayı kullanıyor. Bu bulgular, reklam yatırımlarının önemli bir bölümünün, bu teknik özellikleri sağlayan yayıncılara gittiğini gösteriyor. Ayrıca self-servis platformların ve programatiğin bu işletmeler tarafından kullanılması önemli bir büyüme fırsatı doğuruyor.

Raporda Öne Çıkan Diğer Başlıklar Şu Şekilde:

  • Mobil ve masaüstü de dâhil olmak üzere toplam Dijital Video reklam yatırımları 2016’nin ilk yarısında 3,8 milyar iken yüzde 36 artışla 5,2 milyar dolara ulaştı.

  • Mobil Video, Masaüstü Video’yu ilk defa geride bırakarak 2,6 milyar dolara ulaştı. Display Video ise geçen yılla aynı seviyede seyretti.

  • Sosyal medya reklamları 2016’nın ilk yarısında 7 milyar dolar iken yüzde 37 artışla 9.5 milyar dolara ulaştı.

  • Mobil ve masaüstü de dahil olmak üzere toplam Dijital Ses Reklam Yatırımları 2016 ilk altı ayında 425 milyon dolar iken 2017’nin aynı döneminde yüzde 42 artışla 604 milyon dolara ulaştı.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan IAB CEO’su RandallRothenberg şu sözleri söyledi:“Çevik ve ulaşılabilir olmak yeni dijital ekonominin ayırıcı özelliği. Artık, iyi bir fikri ve kredi kartı olan herkes müşterilerinin dikkatini doğrudan çekebilir. Bu da hem pazarlamacılar hem de yayıncılaraönemli bir büyüme fırsatı sunuyor.”

IAB Research ve Impact Genel Müdürü ChrisKuist Raporla İlgili Şu Yorumda Bulundu: Dijital pazarlama gelirleri giderek artıyor ve yeni açıklanan bu rakamlar keşfedilecek yeni fırsatlar olduğunu ortaya koyuyor. Farklı hedef kitleler ve reklamcılık yaklaşımları farklı boyutlarda ve ölçülerdeki pazarlamacıları çekebiliyor ve daha fazla bütçeyi ekosisteme kazandırarak interaktif pazarın sağlıklı büyümesini sağlıyor.”

PwC ABD Ortaklarından David Silverman İse Şu Cümleleri Sarf Etti: “İnterneti hiçbir zaman mobil vs. masaüstü olarak düşünmemek gerekiyor. Reklamverenler basit bir şekilde tüketicileri takip ediyor; tüketiciler artık yolda akıllı telefonlarını, işte masaüstü bilgisayarlarını, akşamları tabletlerini kullanarak hayatlarını online olarak geçiriyorlar. Dijital her Amerikalının günlük hayatlarının ayrılmaz bir parçası.”

Yıllara Göre Yarııl Yatırım Büyümeleri (Milyon dolar)

Yıl

Gelir

% Büyüme

2017 İY

40,38$

%22

2016 İY

32,739$

%19

2015 İY

27,481$

%19

2014 İY

23,091$

%15

2013 İY

20,066$

%18

2012 İY

17,028$

%14

2011 İY

14,941$

%23

2010 İY

12,127$

%11

2009 İY

10,900$

%-5

2008 İY

11,510$

%15

2007 İY

9,993$

%26

2006 İY

7,909$

%37

2005 İY

5,787$

%26

2004 İY

4,599$

%40

2003 İY

3,292$

%11

2002 İY

2,978$

%-20

2001 İY

3,720$

%-7

2000 İY

4,013$

%147

1999 İY

1,627$

%110

1998 İY

774$

%125

1997 İY

344$

%320

1996 İY

82$

 

Yıllara Göre Reklam Yatırımları Büyüklük Karşılaştırması (Milyon dolar)

Masaüstü ve Mobil

İlk Yarı
2017

İlk Yarı
2016

 

%

$

%

$

Arama motoru

33.4

19,134

49.4

16,160

Banner

30.8

12,361

30.1

9,862

Sponsorluk

1.0

387

0.9

301

Rich Media

2.8

1,129

2.7

875

Bannerlar / display reklamlar

27.0

10,844

26.5

8,686

Dijital Video Reklamları

13.o

5,202

11.7

3,832

Diğer

8.6

3,438

8.8

2,883

İlan Sayfaları

3.8

1,524

3.8

1,248

LeadGeneration

3.2

1,268

3.6

1,184

Ses

1.5

603

1.3

425

Diğer

0.1

42

0.1

25

Toplam

100

40,138

100

32,739

Gelir Modelleri Karşılaştırması (Milyon dolar)

Format

İlk Yarı
2017

İlk Yarı
2016

 

%

$

%

$

Etkileşim bazlı

33.4

13,404

33.9

11,112

Performans-bazlı

64.9

26,042

64.6

21,158

Hybrid

1.7

691

1.4

469

Toplam

100

40,138

100

32,739
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