ABD Reklam Yatırımları Türkiye'nin 40 Katına Çıktı

PwC ABD’nin hazırladığı rapora göre dijital reklam yatırımları 2017’nin ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 büyüyerek 40,1 milyar dolara ulaştı. Raporda küçük ve orta ölçekli firmaların dijital reklam yatırımlarındaki artış dikkat çekiyor.

IAB (Interactive Advertising Bureau) ABD, PwC ABD tarafından hazırlanan IAB ABD Internet Reklam Yatırımları Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, 2016’nın ilk yarısında 32,7 milyar dolar olan Dijital Reklam Yatırımları, 2017’nin ilk yarısında yüzde 23 artışla 40,1 milyar dolara ulaştı.

Mobil reklam yatırımları, toplam Dijital reklam yatırımlarının yüzde 54’ünü oluşturarak web’in öncü reklam platformu olmaya devam etti. Reklamverenler, 2017’nin ilk 6 ayında mobile 21,7 milyar dolar yatırım yaptı. 2016’nın ilk yarısında bu rakam 15,5 milyar dolar iken 2015 yılının aynı döneminde ise 8,2 milyar dolar idi.

Raporun ekinde yer alan çalışmada, ABD’deki yaklaşık 9 milyon küçük ve orta ölçekli işletmenin minimum yüzde 75’inin dijital reklam yatırımı yaptığı görülüyor. Bunların yüzde 80’lik bölümü self-servis platformları (Facebook, Twitter vb.), yüzde 15’i ise programatik satın almayı kullanıyor. Bu bulgular, reklam yatırımlarının önemli bir bölümünün, bu teknik özellikleri sağlayan yayıncılara gittiğini gösteriyor. Ayrıca self-servis platformların ve programatiğin bu işletmeler tarafından kullanılması önemli bir büyüme fırsatı doğuruyor.

Raporda Öne Çıkan Diğer Başlıklar Şu Şekilde:

Mobil ve masaüstü de dâhil olmak üzere toplam Dijital Video reklam yatırımları 2016’nin ilk yarısında 3,8 milyar iken yüzde 36 artışla 5,2 milyar dolara ulaştı.

Mobil Video, Masaüstü Video’yu ilk defa geride bırakarak 2,6 milyar dolara ulaştı. Display Video ise geçen yılla aynı seviyede seyretti.

Sosyal medya reklamları 2016’nın ilk yarısında 7 milyar dolar iken yüzde 37 artışla 9.5 milyar dolara ulaştı.

Mobil ve masaüstü de dahil olmak üzere toplam Dijital Ses Reklam Yatırımları 2016 ilk altı ayında 425 milyon dolar iken 2017’nin aynı döneminde yüzde 42 artışla 604 milyon dolara ulaştı.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan IAB CEO’su RandallRothenberg şu sözleri söyledi:“Çevik ve ulaşılabilir olmak yeni dijital ekonominin ayırıcı özelliği. Artık, iyi bir fikri ve kredi kartı olan herkes müşterilerinin dikkatini doğrudan çekebilir. Bu da hem pazarlamacılar hem de yayıncılaraönemli bir büyüme fırsatı sunuyor.”

IAB Research ve Impact Genel Müdürü ChrisKuist Raporla İlgili Şu Yorumda Bulundu: “Dijital pazarlama gelirleri giderek artıyor ve yeni açıklanan bu rakamlar keşfedilecek yeni fırsatlar olduğunu ortaya koyuyor. Farklı hedef kitleler ve reklamcılık yaklaşımları farklı boyutlarda ve ölçülerdeki pazarlamacıları çekebiliyor ve daha fazla bütçeyi ekosisteme kazandırarak interaktif pazarın sağlıklı büyümesini sağlıyor.”

PwC ABD Ortaklarından David Silverman İse Şu Cümleleri Sarf Etti: “İnterneti hiçbir zaman mobil vs. masaüstü olarak düşünmemek gerekiyor. Reklamverenler basit bir şekilde tüketicileri takip ediyor; tüketiciler artık yolda akıllı telefonlarını, işte masaüstü bilgisayarlarını, akşamları tabletlerini kullanarak hayatlarını online olarak geçiriyorlar. Dijital her Amerikalının günlük hayatlarının ayrılmaz bir parçası.”

Yıllara Göre Yarııl Yatırım Büyümeleri (Milyon dolar)

Yıl Gelir % Büyüme 2017 İY 40,38$ %22 2016 İY 32,739$ %19 2015 İY 27,481$ %19 2014 İY 23,091$ %15 2013 İY 20,066$ %18 2012 İY 17,028$ %14 2011 İY 14,941$ %23 2010 İY 12,127$ %11 2009 İY 10,900$ %-5 2008 İY 11,510$ %15 2007 İY 9,993$ %26 2006 İY 7,909$ %37 2005 İY 5,787$ %26 2004 İY 4,599$ %40 2003 İY 3,292$ %11 2002 İY 2,978$ %-20 2001 İY 3,720$ %-7 2000 İY 4,013$ %147 1999 İY 1,627$ %110 1998 İY 774$ %125 1997 İY 344$ %320 1996 İY 82$

Yıllara Göre Reklam Yatırımları Büyüklük Karşılaştırması (Milyon dolar)

Masaüstü ve Mobil İlk Yarı

2017 İlk Yarı

2016 % $ % $ Arama motoru 33.4 19,134 49.4 16,160 Banner 30.8 12,361 30.1 9,862 Sponsorluk 1.0 387 0.9 301 Rich Media 2.8 1,129 2.7 875 Bannerlar / display reklamlar 27.0 10,844 26.5 8,686 Dijital Video Reklamları 13.o 5,202 11.7 3,832 Diğer 8.6 3,438 8.8 2,883 İlan Sayfaları 3.8 1,524 3.8 1,248 LeadGeneration 3.2 1,268 3.6 1,184 Ses 1.5 603 1.3 425 Diğer 0.1 42 0.1 25 Toplam 100 40,138 100 32,739

Gelir Modelleri Karşılaştırması (Milyon dolar)