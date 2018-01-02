4 Kişilik Ailenin Yıllık Haberleşme Gideri Hesaplandı

Telekomünikasyon alanının düzenleyici kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER’in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda bir sabit telefon ve bir genişbant internet aboneliği olan, her bireyinin cep telefonu sahibi olduğu 4 kişilik bir ailenin aldığı haberleşme hizmetleri için ayda ortalama 234 TL harcadığı belirlendi.

TELKODER’in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı “Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Raporu”na göre sabit telefona aylık ortalama 24,87 TL ödeniyor. Aynı raporda, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise 28,29 TL’ye ulaştığı belirtiliyor. Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama 44,56 TL* ödeniyor. Bu giderlerin hepsine %18 KDV’nin yanı sıra, mobil telefon haberleşme için %25, sabit telefon haberleşme için %15, sabit ve mobil internet hizmetleri için %5 Özel İletişim Vergisini de eklemek gerekiyor. Devlete ödenen toplam 52 TL aylık vergi eklendiğinde, tüm bireyleri cep telefonu sahibi olan 4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri ayda ortalama 234 TL’ye, yılda ise yaklaşık 2813 TL’ye ulaşıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, “Vatandaşlarımızın en önemli özgürlüklerinden birisi haberleşmedir. 1999 Gölcük depremiyle hayatımıza geçici olarak giren Özel İletişim Vergisini vatandaşlarımız 18 senedir ödüyorlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bu vergi artık kaldırılmalıdır. 2018 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek olan son torba yasa ile konuşma üzerinden alınan bu vergi düşürülmüş ancak internette %50 artırılmıştır. Veri kullanımının her geçen gün katlanarak arttığı göz önüne alındığında bu artışın, kısa ve orta vadede vatandaşlarımıza önemli bir yük getireceği anlamı ortaya çıkıyor. Yaşamımızın vazgeçilmezi olan haberleşme hizmetlerine uygulanan bu yüksek vergi politikaları aile bütçelerini zorluyor. 2018 yılında hem serbestleşmenin hızlandırılarak rekabetin arttırılması hem de bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz.” dedi.

Yusuf Ata Arıak sözlerine şöyle devam etti: “Açıkladığımız bu giderlere haberleşme cihazlarının bedelleri dahil değil… Ülke olarak pek çoğumuz kullanmadığımız özelliklere sahip cep telefonlarına çok yüksek paralar ödüyoruz ve bu cihazları çok sık değiştiriyoruz, bu harcamalar aile bütçesi için ağır yük oluşturuyor, bu alışkanlığımızı değiştirmeliyiz” dedi.