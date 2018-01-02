110 Bin Kamu Personel Alımı İçin Nefesler Tutuldu
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110 Bin Kamu Personel Alımı İçin Nefesler Tutuldu


110 Bin Kamu Personel Alımı İçin Nefesler Tutuldu
110 Bin Kamu Personel Alımı İçin Nefesler Tutuldu Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-02 Saat: 10:49:08
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Yeni yılda kamuya alınacak personel sayısı 110 bini bulacak. Atamalar sağlık, eğitim ve yargı alanlarında yoğunluk kazanacak. Bunun yanında en az 5 bin engelli kamuda istihdam edilecek.

Yeni yılda kamuya alınacak personel sayısı 110 bini bulacak. Atamalar sağlık, eğitim ve yargı alanlarında yoğunluk kazanacak. Bunun yanında en az 5 bin engelli kamuda istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı 36 Bin Kişiyi İşe Alacak!

Yeni yıl kamuda istihdam edilmek isteyenler için fırsatlarla dolu olacak. Hükümetin 2018 yılı sosyal güvenlik ve çalışma politikası binlerce işsizin kamu görevlisi olmasını beraberinde getirecek.  Buna göre kamu toplamı 110 bini bulan personel alımlarının 36 binini Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirecek. Adalet Bakanlığında istihdam edilecek kişi sayısı ise 15 bini bulacak. Bunların yanında Diyanet İşleri Başkanlığında 9,5 bin kadar kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

2018 yılında personel alımı yapacak diğer kurumlar arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu’nun olacağı da ifade edildi. Buna göre kurum 10,9 bin kişiyi işe alacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 2 bin kişilik personel alımı beklenirken, üniversiteler 4 bin kişiye yeni iş imkanı saplayacak. Üniversite hastanelerinin istihdam edeceği kişi sayısı ise 7 bini bulacak.

İlk Çeyrekte 2 Bin 500 Engelli Atanacak

2018 yılında kamuda istihdam edilecekler arasında engellilere ayrılan kadro ise toplamda 5 bin olacak. 5 engellinin 2 bin 500’lük bölümü yılın birinci çeyreğinde yerleştirilecek. İkinci dilimse 2018’in son çeyreğinde kamudaki işlerine başlamış olacak.

Tüm bunlar yanında hükümetin sosyal güvenlik ve çalışma politikası dahilinde geleceğin mesleklerine yönelik mesleki kurslara ağırlık verilecek. İş başı eğitim programlarına 18 ile 29 yaş aralığındaki gençler katılım gösterebilecek. Eğitimler farklı süreleri kapsayacak. İşbaşı eğitim programlarına katılanlara 75 liralık harçlık verilecek. 

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