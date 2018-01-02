Borsa 2018’e Zirvede Başladı!

Borsada yılın ilk işlemleri için çalınan gong ardından, BIST 100 endeksi 2018’e hızlı bir giriş yaptı. Endeks yeni yılın ilk işlem gününde yükseliş yönlü hareket etti. BIST 100 endeksinin yıl ve gün açılışı 115.734,50 puan seviyesinde oldu.

BIST 100 Endeksi 2018’e 401,49 Puanlık Artışla Başladı

Borsa İstanbul kapılarını yılın ilk işlemleri için açtı. BIST 100 endeksi yıla yüzde 0,35’lik değer kazancıyla başladı. Artış 401,49 puana denk geldi.

Bankacılık endeksi yılın ilk işlem gününde yüzde 0,37 oranından yükseldi. Holding endeksinin açılışı ise yüzde 0,39’luk değer kazancına işaret etti.

Sektör endeksleri dikkate alındığında yıla en iyi giriş yapan madencilik oldu. Endeks değerindeki artış yüzde 1,06’yı buldu. Yıla en kötü başlayan sektör endeksi ise iletişim olarak gözlemlendi. Endeks değerindeki kayıp yüzde 0,66 olarak kayda geçti.

BIST 100 Endeksi 2017’yi Zirvede Kapattı

BIST 100 endeksi yılı ve geçen haftayı oldukça iyi bir konumda sonlandırmıştı. Son zamanların en iyi seviyesi olan 115.840 puanlık yükselişi yakalayan endeks, yıl ve hafta kapanışını 115.333 puandan gerçekleştirmişti. Cuma günkü kapanış baz alındığında BIST 100 bir önceki gün kapanışına kıyasla yüzde 0,74’lük değer yükselişi kaydetmişti.

BIST 100 endeksinin gelişimini değerlendiren uzmanlar TL bazlı işlemlerde rekorun yakalandığını belirtti. Fakat endeksin dolar bazlı zirveden çok uzakta olduğunu belirtmeyi ihmal etmedi. Analizlerin dolar bazlı yapılması noktasında birleşen analistler, BIST 100 endeksinin geçen yılki dolar bazlı değerinin 30.427 puan olduğunu ifade etti. Dolar bazlı değerlendirmede endeksin 31.300 seviyesinde direnç göstereceğini, bu seviyenin cari kurla 118.300 puana işaret ettiğini belirtti.

Piyasalar bugün ABD’nin ve Avrupa’nın imalat sanayi verilerini takip edecek. Yarın takip edilecek yurtiçi gelişmelerin başında ise enflasyon rakamları yer alacak. Bunun yanında yarın ABD’nin açıklayacağı istihdam verileri de mercek altında olacak.