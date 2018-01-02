Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Açıkladı! Aralık Ayında Dış Ticaret Açığı 9,57 Milyar Dolar
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Açıkladı! Aralık Ayında Dış Ticaret Açığı 9,57 Milyar Dolar


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Açıkladı! Aralık Ayında Dış Ticaret Açığı 9,57 Milyar Dolar
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Açıkladı! Aralık Ayında Dış Ticaret Açığı 9,57 Milyar Dolar Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-02 Saat: 11:48:43
Anasayfa Eko Gündem Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Açıkladı! Aralık Ayında Dış Ticaret Açığı 9,57 Milyar Dolar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2017 yılının Aralık ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini paylaştı. Bakanlığın bugün yaptığı açıklamaya göre geçen yılın son ayındaki öncü dış ticaret verileri 9 milyar 570 milyon dolarlık açığa işaret etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2017 yılının Aralık ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini paylaştı. Bakanlığın bugün yaptığı açıklamaya göre geçen yılın son ayındaki öncü dış ticaret verileri 9 milyar 570 milyon dolarlık açığa işaret etti. 

Aralık Ayında İhracat Yüzde 8,6 Arttı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2017 yılının Aralık ayında Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihracat, 2016’nın son ayına kıyasla yüzde 8,6’lık artış kaydetti. İhracatta ulaşılan nokta 13 milyar 900 milyon dolar oldu.

Aynı dönemler baz alındığında geçici ithalat verileri yüzde 27,7’lik artışa işaret etti. Aralık ayında yapılan ithalatsa 23 milyar 500 milyon dolar olarak kaydedildi.

Aralık ayı kayıtları dikkate alındığında öncü veriler Türkiye’nin dış ticaret açığının, 2016’nın aynı ayına kıyasla yüzde 71,4 oranında arttığını gösterdi.

Türkiye İhracatını Bir Yılda Yüzde 10,22 Artırdı

Geçen yıla ilişkin geçici dış ticaret kayıtları ihracatın 2016 yılına kıyasla arttığını, artışın yüzde 10,22 olduğunu kaydetti. 2016 yılında Türkiye’nin yaptığı ihracat 142 milyar 532 milyon dolar olarak kayda alınmıştı. Geçici verilere göre 2017’de gerçekleşen ihracat 157 milyar 94 milyon dolara kadar yükseldi.

Aynı yıllar dikkate alındığında ithalat cephesindeki gelişmelerse şöyle oldu. Türkiye’nin ithalatı bir yılda yüzde 17,92 oranında arttı. 2016 yılında yapılan ithalatın toplamı 198 milyar 576 milyon dolar olarak belirlenmişti. Geçen yılın geçici verileri toplam ithalatın 234 milyar 156 milyon dolar seviyesinde olduğunu kaydetti.

Dış ticaret açığı verileri ise bir yıllık gelişmelerin artış yönlü olduğunu, artışın yüzde 37,50’yi bulduğunu kanıtladı, Türkiye’nin toplamdaki dış ticaret açığı ise 77 milyar 62 milyon dolara yükseldi. 

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