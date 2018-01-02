Mavi Yakalı Maaş Zammı Beklentisini Açıkladı

Eleman.net’in üyeleri arasında gerçekleştirdiği araştırmaya göre, mavi yakalı çalışanların yaklaşık yüzde 40’ının yeni yılda beklediği ortalama maaş zammı oranı yüzde 10’un üzerinde. Halen farklı sektörlerde mavi yaka pozisyonlarda görev yapmakta olan 2 bin 500’ü aşkın Eleman.net üyesinin katılımı ile gerçekleştirilen çalışmaya göre, mavi yakalıların yüzde 25,5’inin zam beklentisi yüzde 8-10 aralığında iken, yüzde 22,1’inin artış beklentisi yüzde 5-7 arasında bulunuyor.

En Yüksek Beklenti Gıda Sektöründe

Konuya ilişkin bilgi veren Eleman.net Genel Müdürü Özlem Duyarlar, 10 yıl ve daha fazla deneyime sahip bulunanların yüzde 80’inin yüzde 10’un üzerinde zam oranı beklentisine sahip olduğuna dikkat çekti. Duyarlar, “Bu oran, 1-4 yıl arasında deneyime sahip olanlarda yüzde 1’e kadar düşüyor. Sektör bazında bakıldığında ise en yüksek zam beklentisine sahip olanların gıda sektöründeki mavi yakalılar olduğu görülüyor. Yüzde 70’nin zam beklentisi yüzde 10’un üzerinde bulunan gıda sektörü çalışanlarını, yüzde 60’ı yüzde 5-7’lik artış beklentisi ile kamudaki mavi yakalılar takip ediyor. Bankacılık/finans sektöründeki mavi yakalı çalışanların da yüzde 50’sinin artış beklentisi aynı seviyelerde bulunuyor” dedi.

Eleman.net’in araştırmasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde çalışan mavi yakalıların zam oranı beklentisi diğer illere göre daha yüksekken, deneyim, sektörün popülerliği, eğitim düzeyi ve yaş arttıkça beklenen zam oranı da bunlara paralel olarak artış gösteriyor.

Mavi Yakalıların 2018 Ücret Zammı Beklentisi