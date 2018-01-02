Halk Perakendenin Enlerini Seçti
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Halk Perakendenin Enlerini Seçti


Halk Perakendenin Enlerini Seçti
Halk Perakendenin Enlerini Seçti Elif İşçi - Tarih: 2018-01-02 Saat: 12:26:07
Anasayfa Şirketler Halk Perakendenin Enlerini Seçti

Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği tarafından yapılan araştırmaların ardından halk anketleriyle yılın perakende enleri seçilmiş oldu.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve Akademetre Research Company tarafından her yıl gerçekleştirilen 1 Numaralı Markalar Araştırması’nda heyecan dorukta...

Merak ve heyecanla beklenen özel gece için geri sayım devam ederken, 15 kategoride verilen Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları için adaylar belli oldu.

Zorlu Center sponsorluğunda, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 9 Ocak 2018 gecesi ödüllerin sahiplerine kavuşacağı 1 Numaralı Markalar Ödül Töreni, oyuncu ve sanatçı Kadir Çöpdemir’in sunumu ve AYD Başkanı Hulusi Belgü’nün ev sahipliğinde ile düzenlenecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kıyasıya bir rekabete sahne olan Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları’nın kendi kategorilerinde ilk 3’e kalan aday* listesi ise aşağıdaki gibi:

Kategoriler

Adaylar*

Kadın Giyim

Koton

Mango

Zara

Erkek Giyim

Damat Tween

Kiğılı

Sarar

Günlük Spor Giyim

DeFacto

Koton

LCWaikiki

Çocuk Giyim

Joker

LCWaikiki

Panço

Bebek Ürünleri - Oyuncak

Chicco

E-Bebek

Joker

Spor Malzemeleri

Adidas

Nike

Puma

Ayakkabı - Çanta

Ayakkabı Dünyası

Derimod

FLO

Kişisel Bakım - Kozmetik

Flormar

Gratis

Watsons

Ev Tekstili - Dekorasyon

Bernardo

English Home

Madame Coco

Teknoloji Perakendeciliği

Media Markt

Teknosa

Vatan

Teknoloji Üreticisi

Apple

Arçelik

Samsung

Aksesuar

Altınbaş

Atasay

Zen Pırlanta

Self-Servis Restoran

Burger King

KFC

MC Donald's

Restoran

Günaydın

HD İskender

Kasap Döner

Kafe

Mado

Özsüt

Saray Muhallebicisi

 
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