Halk Perakendenin Enlerini Seçti

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve Akademetre Research Company tarafından her yıl gerçekleştirilen 1 Numaralı Markalar Araştırması’nda heyecan dorukta...

Merak ve heyecanla beklenen özel gece için geri sayım devam ederken, 15 kategoride verilen Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları için adaylar belli oldu.

Zorlu Center sponsorluğunda, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 9 Ocak 2018 gecesi ödüllerin sahiplerine kavuşacağı 1 Numaralı Markalar Ödül Töreni, oyuncu ve sanatçı Kadir Çöpdemir’in sunumu ve AYD Başkanı Hulusi Belgü’nün ev sahipliğinde ile düzenlenecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kıyasıya bir rekabete sahne olan Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları’nın kendi kategorilerinde ilk 3’e kalan aday* listesi ise aşağıdaki gibi: