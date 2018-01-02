Kasım Ayı Sonu İtibariyle Trafik Yükü 22 Milyon 134 Bin Araca Yükseldi

Kasım ayı “Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri” açıklandı. Buna göre trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon adeti aştı.

Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 22 Milyonu Geçti

Kasım ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısını 22 milyon 134 bin 792 olarak belirledi. Bu sayının yüzde 54,1’lik bölümünü otomobiller oluşturdu. Kamyonetlerin aldığı pay yüzde 16,4 olarak tespit edildi. Yüzde 14’lük payın sahibiyse motosikletler oldu. Traktörler toplamın yüzde 8,3’ünü tekil etti. Kamyonlar 22 milyon adetin üzerindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 3,8’lik bölümüne denk geldi. TÜİK’in açıklamasına göre minibüslerin trafikteki payı yüzde 2,2’ye işaret etti. Otobüsler yüzde 1’lik paya sahip olurken, özel amaçlı taşıtların yüzde 0,2 olduğu kayda geçti.

Kasım Ayında 109 Bin 319 Taşıt kayıt Oldu

Kasım ayının ilk gününden son gününe kadar trafik kaydı yapılan araç sayısı toplamda 109 bin 319 adet olarak belirlendi. Bu taşıtların yüzde 63,3’lük bölümünü otomobiller oluşturdu. Otomobilleri kamyonet kayıtları takip etti. Kamyonetlerin toplamdan aldığı pay yüzde 17,2 olurken, motosikletlerin payı yüzde 8,5 olarak tespit edildi. Kasım ayında toplamın yüzde 7’sini traktörler oluşturdu. Aynı ayda trafik kaydı yapılan taşıtların yüzde 4’lük bölümünü minibüsler, kamyonlar özel amaçlı araçlar ve otobüsler oluşturdu.

Otomobil Kayıtları Bir Önceki Aya Göre Arttı

Kasım ayı boyunca trafik kaydı gerçekleşen araç sayısında Ekim ayına kıyasla düşüşler gözlemlendi. Azalış yüzde 1,3 oranında gerçekleşti. Trafik kaydı en fazla düşüş kaydeden araçların otobüsler olduğu belirlendi. Buna göre düşüş yüzde 24,4’ü buldu. Kamyonet kayıtları da düşüş yönlü hareket etti. Azalış yüzde 1,5’i gösterdi. Bunların yanında motosiklet kayıtlarının bir önceki aya yüzde 33,6 oranında gerilediği, özel amaçlı taşıtlardaki düşüşünse yüzde 20,5 olduğu açıklandı. TÜİK traktörlerin trafik kaydı gelişmelerinin yüzde 4,1’lik düşüş olduğunu ifade ederken, otomobil kayıtlarının yükseldiğini aktardı. Otomobildeki artış kasım ayından bir önceki aya kıyasla yüzde 6,2 oldu. Bunun yanında minibüste yüzde 1,1’lik artış yaşayan motorlu kara taşıtları arasında yer aldı. Kamyon kayıtlarındaki artışsa yüzde 4,8’i gösterdi.

Bir önceki yılın Kasım ayı ile yapılan karşılaştırma sonuçlarına göre trafik kaydı yapılan araç sayısı yüzde 15,5’i bulan oranda düştü. Aynı dönemler dikkate alındığında otomobil kayıtlarındaki gerileme yüzde 22 olarak belirlendi. Bu dönemde minibüs kayıtlarının yüzde 14,1 oranında azaldığı dikkat çekti. Otobüsteki azalış yüzde 24,2 olurken, kamyon kayıtları yüzde 7,4’ü bulan oranda geriledi.