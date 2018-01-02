Bosch İnşaatı İle Sektör Liderleri Bir Araya Geliyor

Türk inşaat sektörünün en seçkin buluşması olan Bosch İnşaat ve Konut Konferansı, 9 Ocak 2018 Salı günü Marriott Hotel Asia’da yapılacak. Bosch Ev Aletleri’nin platin sponsorluğunda bu yıl altıncısı düzenlenen ve geçtiğimiz yıl 277 şirketin katılımıyla kendi rekorunu kıran konferans, düzenlendiği 2012 yılından bu yana sektörün önde gelen 970 şirketini ağırladı.

6. Bosch İnşaat ve Konut Konferansı, sektörde vizyon sahibi pek çok konuşmacıyı bir araya getirirken karar mekanizmasının en üst düzeyindeki profesyonelleri buluşturacak.

Bosch İnşaat ve Konut Konferansı’na Bosch Ev Aletleri adına Proje Satışlar Direktörü Alper Şengün konuşmacı olarak katılıyor. Ayrıca sektörün önde gelen isimleri; Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Mahmut Çelik, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Murahhas Aza ve Hasan Rahvalı, İnvest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, By Oktayöz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Öz, 24 Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yeniay, Gayrimenkul için Strateji Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gümüş, Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer de konferansa konuşmacı olarak katılacaklar.

Her yıl artan katılımlarla sektörün nabzını tutan Bosch İnşaat ve Konut Konferansı, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ekonomimizin lokomotifi olan inşaat sektörüne yön verenleri bir araya getiriyor