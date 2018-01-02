Boyner Yeni Yılda Kadrosunu Güçlendirdi

Boyner Grup şirketlerinden Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş., merkez yönetim ekibini, pazarlama ve iletişim kadrosuna katılan üç yeni isim ve planlama departmanına katılan bir yeni isimle güçlendirdi.

Gökhan Demirgüç – E-Ticaret Dijital Pazarlama Müdürü Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Demirgüç, 2. üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında Web Tasarım ve Bilgi İşlem konusunda deneyim kazanan Demirgüç, aynı zamanda Bluist Magazine’de Editör Yardımcısı ve GrafiQer’de Web Geliştirme Uzmanı olarak çalıştı. Kariyerine 2012 yılında Klinik Sosyal Medya Ajansı ve MediaClick’te PHP Yazılım Uzmanı olarak başladı. Bir yıl sonra Dijital Pazarlama Uzmanı olarak B&B İlaç’a geçti. Temmuz 2013’te Hepsiburada.com’a aynı görevde geçen ve yaklaşık 1,5 yıl görev alan Demirgüç, Ekim 2014’te n11.com’a transfer oldu. Ocak 2016’da Dijital Pazarlama Süpervizörü olarak terfi alan Demirgüç, E-Ticaret Dijital Pazarlama Müdürü olarak Boyner Büyük Mağazacılık ekibine katıldı.

Ebru Eğilmez – Marka Yönetimi Müdürü Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olan Eğilmez, Executive MBA yüksek lisans programını Paris I-Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde tamamladı. Kariyerine Yorum Publicis’te başladı ve ardından Rpm/Radar’da 8 yıl çalıştı. 2011 yılında TBWA reklam ajansına transfer oldu. Burada 2014 yılına kadar Müşteri Direktörü olarak görev aldıktan sonra Boyner Grup şirketlerinden Beymen’e geçti ve yaklaşık 1,5 yıl Marka İletişimi Müdürü olarak çalıştı. 2015 yılında Pazarlama Müdürü olarak İstanbul Modern’e geçen Eğilmez, Marka Yönetimi Müdürü olarak Boyner Büyük Mağazacılık ekibine katıldı.

Oya Büyükönder – Kurumsal İletişim Müdürü Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Universitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde eğitimini tamamlayan Büyükönder, kariyerine 1996 yılında Kanal D PR departmanında başladı. 1997’de halkla ilişkiler ajansı IMAGE Halkla İlişkiler’e geçti ve burada yaklaşık 5 yıl boyunca farklı sektörlerden birçok markaya hizmet verdi. Büyükönder daha sonra sırasıyla Bersay İletişim, Caretta İletişim, Desibel Ajans’ta Müşteri İlişkileri Direktörü olarak görev aldı. 2015’te müşteri tarafına transfer olan Büyükönder, Vakko’da Kurumsal İletişim Müdürü olarak yaklaşık 2,5 yıl çalıştı. Ardından Atasay’da Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevini üstlenen Büyükönder, Boyner Büyük Mağazacılık ailesine Kurumsal İletişim Müdürü olarak katıldı.

Kadri Turan – Planlama & Alokasyon Müdürü Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun olan Turan, kariyerine İntem Triko’da Müşteri Temsilcisi olarak başladı. 2004 yılında Next Group’a merchandiser olarak geçti ve yaklaşık 4 yıl boyunca bu görevde bulundu. 2008’de Bestseller’a (Jack & Jones) aynı görevle geçti. Daha sonra Mirage Tekstil’de İş Geliştirme ve Satış Direktörü olarak çalıştı. 2010’da kendi kurduğu KT Tekstil’de Türkiye ve Avrupa’daki firmalara Uzakdoğu’da üretim yaptı. 2010-2012 arası LC Waikiki’de Kıdemli Planlama Yöneticisi, 2012-2013 arasında ise Avon’da Kıdemli Satın Alma Yöneticisi olarak çalıştı. 2013 sonunda LC Waikiki’ye Uluslararası Mağazalar Merchandiser görevi ile geri dönen Turan, Ekim 2014 itibariyle Uluslararası Merkezi Alokasyon - Tedarik Zinciri Müdürü olarak görev alıyordu. Turan, Planlama & Alokasyon Müdürü olarak Boyner Büyük Mağazacılık ekibine dahil oldu.