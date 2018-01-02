Corendon Airlines İlk Kez 737 MAX 8 Kullanacak
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Corendon Airlines İlk Kez 737 MAX 8 Kullanacak


Corendon Airlines İlk Kez 737 MAX 8 Kullanacak
Corendon Airlines İlk Kez 737 MAX 8 Kullanacak Elif İşçi - Tarih: 2018-01-02 Saat: 12:44:26
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Türkiye'nin turistik hava yolu şirketlerinden birisi olan Corendon Airlines ilk kez 737 Maz 8'i filosuna katarak uçuşlara hazırlandığı belirtildi.

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın bir çok yerinden Türkiye’ye en fazla yolcu taşıyan havayolu firmalarından Corendon Airlines, bir ilke daha imza atıyor! Filosunu Boeing’in yeni uçağı 737 MAX 8 ile genişletme kararı alan Corendon Airlines, Türkiye’de 737 MAX 8’le uçuş yapan ilk havayolu olacak.

Boeing Tarihindeki En Hızlı Satılan Model!

Sky Interior kabin dizaynına sahip Boeing 737 MAX 8, LED ışıklandırmaları ve ferah kabin tasarımıyla yolculara benzersiz bir uçuş deneyimi yaşatıyor. Gücünü CFM International’ın Boeing 737 MAX’e özel olarak ürettiği LEAP-1B motorlardan alan uçak, daha çok yakıt tasarrufu ve verimlilik sağlıyor. 3.515 mil (5.656 km) menzil özelliği sayesinde MAX 8, Boeing 737 Next Generation serisine oranla daha uzun mesafelere ulaşabiliyor. Üstün yakıt tasarrufu özelliği ile karbon emisyonunu da azaltan yeni seri, rakiplerine oranla hem daha çevreci hem de günümüz tek koridorlu uçak modellerine göre % 40 daha sessiz. MAX serisi ayrıca yeni aerodinamik tasarımıyla dikkat çekerken yüksek teknoloji ürünü “wingletler” sayesinde % 1,5 ekstra yakıt tasarrufu sağlıyor.

Aralık 2015’te üretimine başlanan ve Boeing tarihindeki en hızlı satılan uçak modeli olan 737 MAX serisi için dünyadaki 92 farklı firmadan 4 binden fazla sipariş verildi. Katalog fiyatı yaklaşık 110 milyon Dolar olan MAX modelinin ilk uçuşu 29 Ocak 2016’da gerçekleşti ve şu ana kadar 49 uçağın teslimatı tamamlandı. Boeing’in tek koridorlu uçak pazarındaki bir önceki serisi olan Boeing 737-800 modelinin üretimine ise 1997 senesinde başlanmış olup Eylül 2017 itibariyle 6554 uçağın teslimatı tamamlanmıştı.

737 MAX 8’i Türkiye’de filosuna katan ilk havayolu oldukları için gururlu olduklarını belirten

Corendon Havayolları Grubu Kurucusu ve CEO’su Yıldıray Karaer;

“Havacılık tarihinin ticari olarak en başarılı ve en güvenli uçaklarından olan 737 serisiyle dünyanın 45 ülkesinde 145 havalimanına uçuyor, yılda 2,5 milyon yolcu taşıyoruz. Corendon Airlines Grup olarak 2018’de filomuzda 17 uçak ile hizmet veriyor olacağız. Yeni nesil 737 MAX 8 ile yolcularımıza daha iyi bir uçuş deneyimi ve konfor sunarken, operasyonel maliyetlerimizde de verimlilik sağlayacağız. Boein ile olan işbirliğimizi fabrika çıkışlı yeni bir 737 MAX 8’le genişlettiğimiz için mutluyuz.” diye konuştu.

Corendon Airlines’ın 737 MAX’ı tercih etmesinden gurur duyduklarını belirten Boeing’in Ortadoğu, Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Afrika’daki Ticari Uçaklarının Satışından Sorumlu Başkan Yardımcısı Marty Bentrott;

“Corendon Airlines’ın 737 MAX operatörleri arasına katılacağı günü dört gözle bekliyoruz. 737 MAX Corendon Airlines yolcularına premium bir uçuş deneyimi sağlarken, şirkete de benzersiz bir verimlilik, menzil, güvenilirlik ve maliyet avantajı getirecek.” diye konuştu.

Boeing’in, 2019’da 737-800 serisinin üretimini sonlandırarak yerine tamamen 737 MAX serisi üretimine başlayacağı bilinmekte.

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