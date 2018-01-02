İstanbulkart Kart Kullananlar Dikkat! Bunu Yapanların Kartına El Konuyor

İETT, İstanbulkart’a yönelik denetimlere devam ediyor. Kartını başkasına kullandırdığı belirlenenlerin İstanbulkart’larına el kondu. El konan kart sayısı ise 25 bini buldu.

İstanbulkart İçin Özel Denetim Ekibi Oluşturuldu

İETT indirimli veya ücretsiz fırsatı sunan İstanbulkart’ları denetim altına almaya çalışıyor. Bu kapsamda genel müdürlük denetim yapan ekip sayısını artırdı. Oluşturulan özel ekip söz konusu kartların başka kişilerce kullanılmasına izin vermezken, kartını başkasına kullandıran kart sahiplerinin de denetimini sağlıyor. Usulsüz kullanımlara göz açtırmayan ekipse İstanbullunun korkulu rüyası oldu.

Bu kapsamda gerçekleşen denetimlerde İstanbulkart’ını usulsüzce başkasına kullandırdığı belirlenen 25 bin kişinin kartına el kondu. Yapılan açıklamaya göre bu rakamı sadece geçen yıl el konanlar oluşturdu.

İkinci Defa Yakalanana 250 Lira Ceza Kesiliyor

Yapılan denetimlerde İstanbulkart’ını başka birine kullandıran öğrenciler ilk yakalanmada bir aylık abonelik tutarını ceza olarak ödemek zorunda kalıyor. Bu tutarsa 85 lirayı buluyor. Öğretmenlerin ve yaşlıların kartlarını kullandırması halinde uygulanan idari para cezası ise 125 liradan hayata geçiyor. 205 TL’lik para cezası ise mavi kartını, 65 yaş kartını ve buna benzer indirimli kartlarını başkalarına kullandıranlara kesiliyor. Tüm bu cezalar ilk tespitte uygulanırken, ikinci defa yakalananlara uygulanan ceza miktarı hem 250 liraya yükseliyor hem de bu cezayı kart sahibi ödemek zorunda kalıyor. Söz konusu kartlar ekipler tarafından ilgili kişiden alınıyor. Kartını vermeyenlerse polis birimine teslim ediliyor.

Amaç Vatandaşın Hakkını Korumak!

Denetim ekibinde yer alan bir görevlinin açıklamasına göre, denetimlerin amacı vatandaşların hakkını korumak! Bu kapsamda indirimli ve ücretsiz kartları hak dışında kullananlar kamu gelirinin azalmasına ve kamunun zarara uğramasına neden oluyor.