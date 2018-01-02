Türkiye Mobil Kullanımda Kendi Rekorunu Kırdı!

BTK'nın 2017 senesinin üçüncü çeyrek verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda geçtiğimiz sene temmuz ile eylül dönemleri arasında, Türkiye genelinde yaklaşık olarak yüzde 97.6 penetrasyon oranına denk gelen, toplam da 77.9 milyon mobil aboneye ulaşıldığı belirtildi.

Elektronik haberleşme sektörü içerisinde sabit ve mobil işletmeciler tarafından oluşturulan toplam trafiğin dağılımı dikkate alındığında, seneler itibariyle mobil arama trafik miktarında artış gözlemlenirken, sabit arama trafik miktarında düşüş olduğu görüldü.

Trafiğin Yüzde 93'ünden Fazlasını Mobilden Mobile Konuşma Oluşturdu

2017 senesinin üçüncü çeyreği baz alındığında tomlam mobil trafik miktarının 67.1 milyar dakikaya denk geldiği ifade edilirken, sabit trafik miktarının ise 1.8 milyar dakika civarında olduğu belirtildi. Bir önceki üç aylık zaman dilimine oranla mobil trafik miktarında yüzde 5.2 oranında artış gözlemlenirken, sabit trafik miktarında ise yüzde 6 oranında gerileme görüldü. Trafiğin ise yüzde 93.9'lük kısmının mobilden mobile konuşma olduğu belirtildi.

Söz konusu veriler baz alındığında kişi başına ortalama 458 dakikadan oluşan aylık mobil kullanım süresi kendi rekorunu kırarken, Avrupa ülkeleri arasında 2012 senesinden bu yana cepten en çok görüşme gerçekleştiren ülkenin Türkiye olduğu belirlendi.

Türkiye Cepten En Çok Görüşme Yapan Ülke

Bu kapsamda Türkiye'yi 293 dakika ile Makedonya izlerken, Makedonya'yı ise 274 dakika ile İtalya ve 262 dakika ile Bulgaristan takip etti. Mobil abone başına aylık bazda ortalama konuşma süresinin ise Avrupa ortalamasında 233 dakikadan oluştuğu ifade edilirken, mobil hizmetlerde tek bir abona başına elde edilen getiri niteliğini taıyan ARPU rakamının ise, Batı Avrupa ülkelerinde 2017 senesinin eylül ayı sonuna doğru 19.48 euro olduğu belirtildi. Söz konusu ARPU rakamının Türkiye genelinde 7.13 euro seviyesinde bulunduğu belirlendi.