Çiftlik Bank Kurucusu Paraları KKTC'ye Kaçırmış!
Advert Advert Advert


Çiftlik Bank Kurucusu Paraları KKTC'ye Kaçırmış!


Çiftlik Bank Kurucusu Paraları KKTC'ye Kaçırmış!
Çiftlik Bank Kurucusu Paraları KKTC'ye Kaçırmış! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-02 Saat: 13:47:05
Anasayfa Eko Gündem Çiftlik Bank Kurucusu Paraları KKTC'ye Kaçırmış!

SPK, sanal çiftlik oyunu Çiftlik Bank hakkında incemeler gerçekleştirerek, rapor hazırladı.

Sanal çiftlik oyunlarından biri olan ve son dönemlerde adından oldukça sık söz ettiren Çiftlik Bank adıyla üyelerden para toplama işlemi gerçekleştiren kurucu Mehmet Aydın, SPK'ya yakalandı. Çiftlik Bank'ta vaat edilen yüksek oranlarla gelir getirilerinin kaynağı olarak ifade edilen hayvancılık sektöründe gerçekleştirilen reel yatırımları gösteren Aydın'ın üç şirketinin de zararda olduğu belirtildi.

Paralar Mehmet Aydın ve Eşinin Hesabına Aktarılmış

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Çiftlik Bank'a üye olan kullanıcılardan toplanılan paraların KKTC'de kurulan Fame Game şirketine aktarıldığı, daha sonra da Mehmet Aydın'a ve eşine ait şahsi hesaplara aktarıldığı ortaya çıktı. 

Sermaye Piyasası Kurulu, sanal çiftlik oyunu kategorisinde olan Çiftlik Bank'a ait internet sitelerini ve söz konusu şirketleri inceleyerek, bir rapor hzırladı. Hazırlanan bu raporda ise inceleme başlatılan Çiftlik Bank hakkında çarpıcı bilgilere yer verildi. 

Rapor kapsamında, Çiftlik Bank'a bir ödeme sistemi olan Papara aracılığıyla 2016 senesi ve 2017 senesi arasındaki dönemde toplam 511.7 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği, Çiftlik Bank'ın 62 binden fazla kişiye 398.2 milyon lira tutarında ödeme yaptığı ve kalan parayı ise KKTC'ye aktardığı belirtildi. Ayrıca Papara'nın dışındaki ödeme sistemlerinden ise KKTC'de bulunan hesaba 120 milyon TL'lik ödeme yapıldığı belirtildi. 

Şirketler Zararda, Sistem Tıkanabilir

Sermaye Piyasası Kurulu hazırlamış olduğu raporunda, ponzi sistemle toplanmış olan paralar sayesinde, oyuna üyelik gerçekleştirenlere yüzde 160 ile yüzde 307 oranları arasında kazanç vaadi yapıldığını ifade etti. Reel üretim gerçekleştirme vaadiyle vatandaşlardan para toplayarak kurulduğu iddia edilen şirketlerin ise zararda olduğu belirtilerek, yakın bir zamanda sistemde tıkanıklık meydana gelebileceği ifade edildi.

SPK, söz konusu oyun hakkında sisteme para yüklemesi gerçekleştirenlerin mağduriyet yaşayabileceği gerekçesiyle, daha önce Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapmıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti SPK Sermaye Piyasası Kurulu Çiftlik Bank Mehmet Aydın
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
12 Kilometreden Oluşacak O Metro Hattı İptal Edildi!
12 Kilometreden Oluşacak O Metro Hattı İptal Edildi!
Borsa 2018’e Zirvede Başladı!
Borsa 2018’e Zirvede Başladı!