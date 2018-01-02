Çiftlik Bank Kurucusu Paraları KKTC'ye Kaçırmış!

Sanal çiftlik oyunlarından biri olan ve son dönemlerde adından oldukça sık söz ettiren Çiftlik Bank adıyla üyelerden para toplama işlemi gerçekleştiren kurucu Mehmet Aydın, SPK'ya yakalandı. Çiftlik Bank'ta vaat edilen yüksek oranlarla gelir getirilerinin kaynağı olarak ifade edilen hayvancılık sektöründe gerçekleştirilen reel yatırımları gösteren Aydın'ın üç şirketinin de zararda olduğu belirtildi.

Paralar Mehmet Aydın ve Eşinin Hesabına Aktarılmış

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Çiftlik Bank'a üye olan kullanıcılardan toplanılan paraların KKTC'de kurulan Fame Game şirketine aktarıldığı, daha sonra da Mehmet Aydın'a ve eşine ait şahsi hesaplara aktarıldığı ortaya çıktı.

Sermaye Piyasası Kurulu, sanal çiftlik oyunu kategorisinde olan Çiftlik Bank'a ait internet sitelerini ve söz konusu şirketleri inceleyerek, bir rapor hzırladı. Hazırlanan bu raporda ise inceleme başlatılan Çiftlik Bank hakkında çarpıcı bilgilere yer verildi.

Rapor kapsamında, Çiftlik Bank'a bir ödeme sistemi olan Papara aracılığıyla 2016 senesi ve 2017 senesi arasındaki dönemde toplam 511.7 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği, Çiftlik Bank'ın 62 binden fazla kişiye 398.2 milyon lira tutarında ödeme yaptığı ve kalan parayı ise KKTC'ye aktardığı belirtildi. Ayrıca Papara'nın dışındaki ödeme sistemlerinden ise KKTC'de bulunan hesaba 120 milyon TL'lik ödeme yapıldığı belirtildi.

Şirketler Zararda, Sistem Tıkanabilir

Sermaye Piyasası Kurulu hazırlamış olduğu raporunda, ponzi sistemle toplanmış olan paralar sayesinde, oyuna üyelik gerçekleştirenlere yüzde 160 ile yüzde 307 oranları arasında kazanç vaadi yapıldığını ifade etti. Reel üretim gerçekleştirme vaadiyle vatandaşlardan para toplayarak kurulduğu iddia edilen şirketlerin ise zararda olduğu belirtilerek, yakın bir zamanda sistemde tıkanıklık meydana gelebileceği ifade edildi.

SPK, söz konusu oyun hakkında sisteme para yüklemesi gerçekleştirenlerin mağduriyet yaşayabileceği gerekçesiyle, daha önce Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapmıştı.