Bitcoin Yeni Yıla Eksiyle Girdi!
Advert Advert Advert


Bitcoin Yeni Yıla Eksiyle Girdi!


Bitcoin Yeni Yıla Eksiyle Girdi!
Bitcoin Yeni Yıla Eksiyle Girdi! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-02 Saat: 14:10:12
Anasayfa Eko Gündem Bitcoin Yeni Yıla Eksiyle Girdi!

Sanal para birimi Bitcoin'in 2018 senesine düşüşle başlamasının ardından diğer sanal para birimlerinin izleyeceği tutum merak konusu oldu.

2017 senesinde ekonomide en sık konuşulan konular arasında yerini almayı başaran sanal para birimi Bitcoin, 2018 senesine düşüş yaşayarak girdi. Sanal para birimi Bitcoin'in uzmanlar tarafından balon mu yahut güzel bir yatırım aracı mı olduğu tartışmaları sürerken, 2018 senesinin ilk gününde, cuma günü yaşadığı kapanışa oranla yüzde 4.8 seviyesinde gerileme gösteren Bitcoin fiyatı, 13 bin dolar seviyesine düştü.

2015 Yılından Bu Yana İlk Defa Düşüşle Başladı

Bu durumda sanal para birimi Bitcoin, 2015 senesinden bu yana ilk kez yeni bir yıla düşüş göstererek başladı. 2017 senesinin ilk günlerinde yüzde 3.6 oranında artış yaşayan Bitcoin, bütün sene boyunca yükselme eğilimini sürdürerek, rekor seviyelere ulaşmıştı.

2017 senesinin başlarında bin dolar seviyesinde seyreden Bitcoin, senenin sonunda 20 bin dolar seviyesini zorlayarak, oldukça başarılı bir performans sergilemişti. 2017 senesini 14 bin dolardan kapatan sanal para birimi Bitcoin'in, bahsi geçen yükselişine el atmadan duramayan Wall Street'te ise vadeliler işlem görmeye başlamış durumda bulunuyordu.

Ayrıca sanal para birimi Bitcoin'in yükselme eğilimine doğru orantılı bir şekilde, diğer sanal para birimleri de 2017 senesi içerisinde yükselme yaşadı. Geçtiğimiz senenin en çok değer kazancı yaşayan sanal para birimi ise, yüzde 36.018 oranında yükselme gösteren Ripple oldu. 

Ripple Bitcoin'in Halefi Olabilir

Bitcoin'in geliştiricilerince 2012 senesinde California'da kullanıma sunulduğu bilinen Ripple, sanal para birimi Bitcoin'in en olası halefi konumunda nitelendiriliyor. Bitcoin'in 2018 senesine düşüş göstererek başlamasının ardından, diğer sanal para birimlerinin nasıl bir tutum sergileyeceği ise yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. 

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Amerikalı siyasetçi ve iş adamı olan Davic Stockman ise canlı yayında gerçekleştirdiği açıklamalarda, Bitcoin'in bazı spekülatörlerce yükseltildiğini dile getirerek, kısa bir zaman dilimi içerisinde sert bir düşüş yaşayacağını öngörmüştü.

Ripple Bitcoin Ethereum Sanal Para Birimi
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
12 Kilometreden Oluşacak O Metro Hattı İptal Edildi!
12 Kilometreden Oluşacak O Metro Hattı İptal Edildi!
Borsa 2018’e Zirvede Başladı!
Borsa 2018’e Zirvede Başladı!