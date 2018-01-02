Bitcoin Yeni Yıla Eksiyle Girdi!

2017 senesinde ekonomide en sık konuşulan konular arasında yerini almayı başaran sanal para birimi Bitcoin, 2018 senesine düşüş yaşayarak girdi. Sanal para birimi Bitcoin'in uzmanlar tarafından balon mu yahut güzel bir yatırım aracı mı olduğu tartışmaları sürerken, 2018 senesinin ilk gününde, cuma günü yaşadığı kapanışa oranla yüzde 4.8 seviyesinde gerileme gösteren Bitcoin fiyatı, 13 bin dolar seviyesine düştü.

2015 Yılından Bu Yana İlk Defa Düşüşle Başladı

Bu durumda sanal para birimi Bitcoin, 2015 senesinden bu yana ilk kez yeni bir yıla düşüş göstererek başladı. 2017 senesinin ilk günlerinde yüzde 3.6 oranında artış yaşayan Bitcoin, bütün sene boyunca yükselme eğilimini sürdürerek, rekor seviyelere ulaşmıştı.

2017 senesinin başlarında bin dolar seviyesinde seyreden Bitcoin, senenin sonunda 20 bin dolar seviyesini zorlayarak, oldukça başarılı bir performans sergilemişti. 2017 senesini 14 bin dolardan kapatan sanal para birimi Bitcoin'in, bahsi geçen yükselişine el atmadan duramayan Wall Street'te ise vadeliler işlem görmeye başlamış durumda bulunuyordu.

Ayrıca sanal para birimi Bitcoin'in yükselme eğilimine doğru orantılı bir şekilde, diğer sanal para birimleri de 2017 senesi içerisinde yükselme yaşadı. Geçtiğimiz senenin en çok değer kazancı yaşayan sanal para birimi ise, yüzde 36.018 oranında yükselme gösteren Ripple oldu.

Ripple Bitcoin'in Halefi Olabilir

Bitcoin'in geliştiricilerince 2012 senesinde California'da kullanıma sunulduğu bilinen Ripple, sanal para birimi Bitcoin'in en olası halefi konumunda nitelendiriliyor. Bitcoin'in 2018 senesine düşüş göstererek başlamasının ardından, diğer sanal para birimlerinin nasıl bir tutum sergileyeceği ise yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Amerikalı siyasetçi ve iş adamı olan Davic Stockman ise canlı yayında gerçekleştirdiği açıklamalarda, Bitcoin'in bazı spekülatörlerce yükseltildiğini dile getirerek, kısa bir zaman dilimi içerisinde sert bir düşüş yaşayacağını öngörmüştü.