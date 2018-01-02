Ülker Bisküvi'nin Sermayesinin Yüzde 30'u Pladis'e Satıldı!

Yıldız Holding, Ülker Bisküvi'de atıştırmalık kategorisinde bulunan varlıkları, Pladis bünyesinde toplayabilmek adına oluşturduğu stratejisi çerçevesinde sermayesinin yüzde 30'una denk düşen toplam da 102.6 milyon adet Ülker Bisküvi hissesininin, Pladis'e satışını iki milyar liraya gerçekleştirdi. Gerçekleşen bu satış kapsamında Pladis'teki Ülker Bisküvi'nin payı yüzde 51 seviyesine ulaşırken, Pladis'in Yıldız Honding'e bağlı olan şirketlerden biri konumunda olduğu belirtildi.

KAP'a Açıklama Yapılmıştı

Söz konusu şirketin Yıldız Holding'in yüzde 100 iştiraki olduğu ifade edilirken, Cuma günü akşam saatlerinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gerçekleştirilen açıklama doğrultusunda, borsanın dışında yapılan alım işlemi neticesinde pay başına fiyatın toplam 19.5 TL'den oluştuğu dile getirildi.

Yapılan açıklama çerçevesinde bahsi geçen holdingin, belirtilen satış işlemini, atıştırmalık kategorisindeki varlıklarını, hisselerinin tümüne sahip olduğu yüzde 100 iştiraki olarak bilinen Pladis bünyesinde toplama stratejisinin devamı olarak yaptığı ifade edildi. Bu doğrultuda ise Yıldız Holding'in, Pladis aracılığıyla Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi olmayı sürdüreceği belirtildi.

Öte yandan Yıldız Holding, 2016 senesinin son ayında Ülker Bisküvi'nin yüzde 21 oranına denk gelen toplam da 71.82 milyon adet hissenin Pladis Foods Limited'e satışını gerçekleştirmişti.

Yıldız Holding'in 56 Bin Çalışanı Bulunuyor

Ayrıca Türkiye'nin dev markaları arasında yer edinmeyi başarak Ülker Bisküvi AŞ'nin iştiraki olarak ise, Ülker Çikolata AŞ, Biskot Biskivü AŞ, Atlas Gıda Pazarlama AŞ, Rekorfm GıdaAŞ, Godiva Belgium BVBA şeklinde bir çok şirketin bulunduğu biliniyor. 56 bin personelin istihdam edildiği Yıldız Holding'in toplam da 16 bin personelinin ise yurt dışında olduğu belirtiliyor.