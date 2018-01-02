12 Kilometreden Oluşacak O Metro Hattı İptal Edildi!

Alsim Alarko tarafından yarı yarıya hisseye sahip olunan ortak girişimle, 2017 senesinin nisan ayı içerisindeki dönemde imzalanan sözleşme kapsamında "Kaynarca, Pendik, Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri" projesi İBB Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'ne karşı taahhüt edilerek, sözleşme tutarının ise Katma Değer Vergisi haricinde toplam 1.6 milyar TL olarak duyurusu yapılmıştı.

Gelen son gelişme neticesinde ise Alarko Holding tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gerçekleştirilen açıklama sonucunda, bahsi geçen ihalenin iptal edildiğinin işveren idare tarafından bildirildiği ifade edildi.

İlk Hattın Uzunluğu 7.9 Kilometreydi

12 kilometre uzunluğu bulunacak söz konusu hattın 2020 senesinde sonlandırılarak faaliyete geçirilmesi planlanıyordu. İki ayrı güzergahın bulunduğu hattın, ilk güzergahının Tavşantepe Metro Hattı kuyruk tüneli bitiminden başlayıp, sırasıyla Kaynarca merkeze, Çamçeşme'deki Çamçeşme Parkı'na, Kavakpınar'da bulunan Abdi İpekçi Caddesi'ne, Esenyalı 1'de bulunan Dörtyol mevkii'ne, Esenyalı 2'de bulunan Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi yanına ve Tuzla Tersane İstasyonlarına uğrayarak, Tuzla Belediyesi mevkii kuyruk hatları bitiminde sona ereceği ifade ediliyordu. Bahsi geçen hattın uzunluğunun ise 7.9 kilometreden oluşacağı bildirilmişti.

İkinci Hat 4.1 Kilometreden Oluşuyordu

Öte yandan diğer hattın ise Pendik Merkez ile Kaynarca Metro Hattı'nın ise var olan Marmaray ve Hızlı Tren İstasyonları'nca işletilen Pendik İstasyonu'nun yanında kurulacak istasyondan başlayıp, Kaynarca Merkez İstasyonuna kadar ulacağı ve bahsi geçen alandan yapımı süren Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı'na ait olan Hastane İstasyonu'na bağlanacağı belirtiliyordu. Bu hattın uzunluğunun ise 4.1 kilometreden oluşacağı duyurulmuştu.

Ayrıca daha öncesinde Başakşehir, Sefaköy, Halkalı Havaray Hattı projesinin iptal edildiği de bildirilmişti.