60 Metrekarelik Alanda Başladılar! Şimdi 28 Ülkeye İhracat Yapıyorlar
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60 Metrekarelik Alanda Başladılar! Şimdi 28 Ülkeye İhracat Yapıyorlar


60 Metrekarelik Alanda Başladılar! Şimdi 28 Ülkeye İhracat Yapıyorlar
60 Metrekarelik Alanda Başladılar! Şimdi 28 Ülkeye İhracat Yapıyorlar Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-02 Saat: 15:21:27
Anasayfa İthalat&İhracat 60 Metrekarelik Alanda Başladılar! Şimdi 28 Ülkeye İhracat Yapıyorlar

Sakarya'da 60 metrekare alanda filtre üretimi yapan 5 arkadaş, şimdilerde 28 ülkeye ihracat yapıyor.

Sakarya'da beş arkadaşın bir araya gelerek yerli filtre üretimi yapabilmek adına toplam 60 metrekarelik bölümde faaliyete geçirdikleri Arma filtre, şimdilerde dünya genelinde öncü beyaz eşya üreticilerine ve bir çok otomobil firmasına ürün tedarik ediyor.

Erdoğan Kaya ve beraberinde bulunan dört arkadaşı, yerli filtre üretimi yapabilmek için toplandılar. 1988 senesinde küçük bir dükkan kiralayarak bu işe girerek, ilk filtre üretimini başarıyla gerçekleştirdiler. Sonrasında elde edilen filtreyi, daha düşük maliyetlerle oluşturarak sipariş alımına başlayan ortaklar, bir süre sonra Arma Filtre Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ olarak bir şirket kurdular. 

Dünya Devlerine Ürün Tedarik Ediyorlar

Dünya genelinde ilk on arasına giren beyaz eşya üretimi yapan şirketlere ürün tedarik etmeye başlayan ortaklar, fabrikalarını 36 bin metrekarelik bir alana taşıyarak bir çok kişiyi istihdam ediyorlar. 

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Arma Filtre Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kaya, şirketin ortakları konumunda bulunan diğer dört kişininde okuldan sonra ayrıldığını fakat hayallerini gerçekleştirebilmek adına tekrar bir araya geldiğini belirtti. İlk kurulduklarında şartlar doğrultusunda harçlık biriktirerek toplam 8 aylık zaman dilimi içerisinde 3 bin 500 dolar elde ettiklerine değinen Kaya, bugün filtre konusunda dünyanın en büyük üretimini gerçekleştiren şirketlerin arasına girdiklerini belirtti. 

Çalışan Sayıları Bin 420

Disiplinli bir biçimde çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Kaya, işe üç çalışanla başladıklarını, şimdi ise çalışan saylarının bin 420'ye ulaştığını dile getirdi. İstihdamı artırdıklarından bahseden Kaya, yapılacak olan yüzde 58 oranındaki ihracatı oluşturan 72 milyon euroluk ciroyla ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını ifade etti. 

Çok sayıda beyaz eşyada kullanılan ürünlerin kendi üretimlerinden oluştuğunu vurgulayan Kaya, mobilya sektörüne, aydınlatma sektörüne ve havalandırma gibi sektörlere de parça üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sakarya'da yer alan üretim alanının yanı sıra Çin'de de üretim gerçekleştirdiklerine değinen Kaya, tüm Avrupa'ya üretimlerini dağıttıklarını belirtti. 28 ülke geneline ürün ihraç ettiklerini vurgulayan Kaya, Avrupa'da toplam 112 personelin, Çin'de ise toplam 100 personelin olduğunu dile getirdi.

Arma Filtre Erdoğan Kaya Sakarya
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