Türkiye Ekonomisi Hakkında Olumlu Konuşuldu
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Türkiye Ekonomisi Hakkında Olumlu Konuşuldu


Türkiye Ekonomisi Hakkında Olumlu Konuşuldu
Türkiye Ekonomisi Hakkında Olumlu Konuşuldu Elif İşçi - Tarih: 2018-01-02 Saat: 15:17:46
Anasayfa Eko Gündem Türkiye Ekonomisi Hakkında Olumlu Konuşuldu

MÜSİAD tarafından gerçekleştirilen bir toplantı sonrasında Türkiye ekonomisi değerlendirmeye alındı. Yapılan değerlendirmelerde Türkiye ekonomisinin geleceği için ortaya çıkan raporların son derece olumlu olduğu belirtildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının aralık ayı dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaan, Açıklamasında Şunları Kaydetti:

2017 yılı Türkiye ekonomisi için adeta rekorlar yılı olmaya devam ediyor. Yılın ilk iki çeyreğinde sırasıyla %5,3 ve %5,4 büyüyen ekonomimiz, üçüncü çeyrekte %11,1’le çok güçlü bir performans sergilemişti. Büyüme oranlarındaki sıçramaya paralel olarak yıl genelinde toplam ihracatın 157,1 milyar dolara çıkması ve tarihin en yüksek ikinci seviyesine ulaşması, Türkiye ekonomisi için bir diğer sevindirici gelişme oldu.

MÜSİAD olarak birçok vesileyle dile getirdiğimiz gibi; orta ve uzun vadede güçlü büyüme performansımızı sürdürmeyi hedefliyorsak, ihracatın mutlak suretle artırılması ve dış talebin büyümeye katkısının kalıcı bir şekilde pozitife dönmesi gerekiyor.

Türkiye’nin mevcut ihraç ürünleri içerisinde tarım ve gıda ürünleriyle birlikte, yüksek teknolojili ürünlerin önemi oldukça büyük. Tarım ve gıda ürünlerini, ihracatımızın daha geniş bölgelere yayılması açısından son derece önemli görüyoruz.

Türkiye bugün Avrupa’dan Amerika’ya kadar birçok ülkeye, geniş ürün skalasıyla gıda ürünleri ihraç ediyor. Ancak bununla kesinlikle yetinmemeli, tarım ve gıda ürünlerindeki ihracatımızı artırmak amacıyla ihracat pazarımızı geliştirmeliyiz. Dış ticarette bugün geldiğimiz aşamada, yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içerisindeki payı ise maalesef düşük bir seviyede. Bu payı artırabilmek için yüksek teknolojili sanayilerde yatırım ve üretim, ihracat odaklı olarak daha kapsamlı desteklenmelidir.

İhracatçımıza sağlanacak bu imkânlarla, önümüzdeki dönemde ihracatta 157,1 milyar dolarlık mevcut seviyenin de aşılacağına ve net dış talebin ekonomik büyümeye olan katkısının artacağına inanıyoruz.

MÜSİAD ekonomi haber basın bülteni
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