Motor Hacmine Göre MTV Fiyatları

2018 MTV yeni tasarısı, torba yasayla birlikte meclisten geçti. Yeni tasarı doğrultusunda yeni yıldaki en düşük olan araç vergisi 743 TL olarak belirtilirken, 1300 cc üstündeki otomobillerdeki vergi oranlarıda bu seviyeden yüksek oldu.

Dün gece yarısı meclisten geçen tasarı sonucunda MTV adına uygulanması planlanılan yeniden değerleme oranı 1300 cc altında bulunan araçlar için yüzde 15 oranında olurken, bunun üstünde bulunan araçlar içinse yüzde 25 oldu.

2018'de MTV Fiyatları

Motorlu Taşıtlar Vergisi, 1300 cc olan ve bunun altında bulunan, bedeli 40 binden fazla olmayan 1 ila 3 yaş arasındaki araçlar için 743 TL olurken, 40 bin ila 70 bin arasındakiler için 817 TL, 70 binden fazla olanlar için 892 TL olarak belirlendi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, 1300 cc ila 1600 cc arasında olan, bedeli 40 binden fazla olmayan 1 ila 3 yaş arasındaki araçlar için bin 294 TL olurken, 40 bin ila 70 bin arasındakiler için bin 423 TL, 70 binden fazla olanlar için bin 553 TL olarak belirlendi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, 1601 cc ila 1800 cc arasında olan, bedeli 100 binden fazla olmayan 1 ila 3 yaş arasındaki araçlar için 2 bin 512 TL olurken, 100 binden fazla olanlar için 2 bin 741 TL olarak belirlendi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, 1801 cc ila 2000 cc arasında olan, bedeli 100 binden fazla olmayan 1 ila 3 yaş arasındaki araçlar için 3 bin 957 TL olurken, 100 binden fazla olanlar için 4 bin 317 TL olarak belirlendi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, 2001 cc ila 2500 cc arasında olan, bedeli 125 binden fazla olmayan 1 ila 3 yaş arasındaki araçlar için 5 bin 936 TL olurken, 125 binden fazla olanlar için 6 bin 476 TL olarak belirlendi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, 4000 cc ve üstü, bedeli 475 binden fazla olmayan 1 ila 3 yaş arasındaki araçlar için 32 bin 431 TL olurken, 475 binden fazla olanlar için 35 bin 379 TL olarak belirlendi.

Öte yandan 2017 senesinin son gününden önce kayıt ve tescil edilen araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin hacmi doğrultusunda ödeneceği belirtildi.