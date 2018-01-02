Otoparklardaki Kazalarda Sigorta Şirketlerinin Tuzağına Düşmeyin!
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Otoparklardaki Kazalarda Sigorta Şirketlerinin Tuzağına Düşmeyin!


Otoparklardaki Kazalarda Sigorta Şirketlerinin Tuzağına Düşmeyin!
Otoparklardaki Kazalarda Sigorta Şirketlerinin Tuzağına Düşmeyin! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-02 Saat: 16:29:56
Anasayfa Eko Gündem Otoparklardaki Kazalarda Sigorta Şirketlerinin Tuzağına Düşmeyin!

Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Hakan Tokbaş, otoparklarda meydana gelen kazalar sonucunda vatandaşları uyardı.

İzmir'e bağlı Çiğli ilçesinde bulunan bir AVM'nin otoparkında meydana gelen olayda D.D'nin kullandığı şirket aracı, otopark çıkışı ve tek yön olan tarafa dönmek istedikten sonra, olay sırasında otoparktan çıkmak üzere olan O.Y.'nin kullandığı araca çarptı.

Kazadan sonra tutanak tutularak, O.Y. meydana gelen olayı sigorta şirketine bildirdi. Sigorta şirketi ise O.Y.'nin bildirisi üzerine olayın karayolunda olmadığını, otoparkta meydana geldiğini, bu sebepten dolayı sigortanın zararı karşılamayacağını belirtti. Bunun üzerine kendi imkanları doğrultusunda aracını tamire gönderen O.Y. yaşamış olduğu maddi kayıp gerekçesiyle D.D.'nin çalıştığı şirkete ve sigorta şirketine dava açtı.

İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesine de Başvurdu

İzmir 11. İcra Müdürlüğünce icra takibine itiraz edilmesinden sonra O.Y. bu itirazın reddi ve zararın karşılanması talebinde bulunarak İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesine başvuru gerçekleştirdi.

Mahkemenin tarafların kusurunun tespiti için dosyayı yollamış olduğu Adli Tıp Kurumu İstanbul Trafik İhtisas Dairesi, meydana gelen olayın AVM otoparkında olmasından dolayı trafik kazası konumunda bulunmadığını belirterek, herhangi bir değerlendirme gerçekleştirmeden dosyayı geri gönderdi.

O.Y.'nin avukatı olan Seyit Ahmet Akyüz ise konu hakkında açıklamalarda bulunarak, mahkemenin önümüzdeki günler içerisinde davayı sonuçlandıracağını dile getirip, bu durumda ölümlü ya da ağır yaralamalı bir trafik kazasının oluşması halinde, mağdur kişilerin karşı tarafın sigortasından herhangi bir talepte bulunamayacağını ifade etti.

Tuzağa Düşmeyin

Konu hakkında değerlendirmeler gerçekleştiren bir diğer isim ise Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı olarak görev yapan Hakan Tokbaş oldu. Tokbaş, sigorta şirketlerinin otoparklarda gerçekleşen kazalardan dolayı da sorumlu bulunduğunu iddia ederek, sigorta şirketlerinin kendilerine ait sorumluluklardan kaçmak için bu yolu izlediklerine fakat bu durumun kanuna ve hukuka aykırı olduğuna dikkatleri çekti. 

Bu tarz olayların son dönemlerde meydana geldiğini ve Hazine Müsteşarlığı tarafından, vatandaşların dava açmasını beklenmeden duruma el konulması gerektiğini belirten Tokbaş, vatandaşların otoparklarda yaşanan kazalar sonucu sigorta şirketlerinin tuzağına düşmemesi gerektiğini vurguladı. 

Adli Tıp Kurumu trafik kazası otopark AVM Sigorta şirketi
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