2018'in İlk İşlem Gününde Piyasalarda Sert Hareketlenmeler

2018 senesinin ilk işlem günü içerisinde piyasalarda sert hareketlenmeler göze çarpıyor. Borsa gün içerisinde tarihi zirvesini yenilerken, dolar içerde ve dışarda sert düşüşler yaşıyor. Euro ise dolar karşısında son üç senelik dönemin en yüksek seviyesine yaklaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2018 senesinin ilk işlem gününe 0.35 oranında artış yaşayarak 115.734.50 puan seviyesinden başlamasının sonrasında gelen alımlarla birlikte 117 bin 203 puanı görerek, rekor tazelemesi yaptı.

Euro, dolar kurundaki zayıf görünüm sebebiyle, doların karşısında son üç senelik zaman diliminden beri görülmüş olan en yüksek seviyeye yaklaşırken, G-10 paralarının tümü karşısında değer kaybı yaşayan dolar, 2017 senesinde euro karşısında, 2003 senesinden beri en kötü performansı göstererek yüzde 12 oranında düşüş yaşayıp, bugün gerçekleşen işlemlerde de kayıp yaşayarak, 1.1282 seviyesini gördü.

Dolardaki Zayıflığın Sebebi

Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun cansız bir seyir izlemeye devam etmesi ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına dair beklentilere yönelik endişelerin artması ise dolarda yaşanan zayıflığın sebebi olarak belirtiliyor.

Yurt içinde de dolar, Türk Lirası karşısında değer kaybı yaşamayı sürdürürken, dolar TL paritesi gün içinde 3.7576 seviyesine kadar gerileme gösterdi. Aynı şekilde euro da Türk Lirası karşısında gerileyerek 4.5352 seviyesini gördü.

Öte yandan konu hakkınde değerlendirmeler yapan İntegral Yatırım'ın Araştırma Direktörü konumunda bulunan Tuncay Turşucu, 2018 senesinin ilk haftasında aralık ayındaki enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.

TÜFE Beklentisi Yüzde 0.70

Aylık TÜFE beklentisinin yüzde 0.70 seviyelerinde bulunduğuna değinen Turşucu, senelik bazda enflasyonun yüzde 12.90 oranından, yüzde 11.90 oranına kadar gerilemesinin öngörüldüğünü dile getirdi. Enflasyonda piyasaları tatmin edebilecek bir düşüşün gelmesi halinde Türk Lirası varlıkları üstündeki rahatlamanın devam edebileceğini aktaran Turşucu, bunun haricinde içeriside önemli bir veri akışının olmadığını belirtti.